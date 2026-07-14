information fournie par Reuters • 14/07/2026 à 13:41

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Lulu's Fashion Lounge Holdings, Wells Fargo, Bank of America

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Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont affiché un bilan mitigé mardi, les investisseurs se préparant à la publication d’un rapport crucial sur l’inflation et des résultats des plus grandes banques de Wall Street, tandis que les tensions entre les États-Unis et l’Iran ont fait flamber les cours du pétrole et menaçaient de raviver les pressions sur les prix. .N

** Morgan Stanley MS.N : ** Citigroup Inc C.N :

BUZZ - Optimisme concernant l'achat de la société mère de Sprng Energy, filiale de Grasim nL6N43G0BI

** Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc LVLU.O :

BUZZ - Le titre bondit après l'annonce d'une révision stratégique nL4N43G0QB

** Goldman Sachs Group Inc GS.N :

BUZZ - Les bénéfices devraient bondir au deuxième trimestre

nL6N43F14D

** JPMorgan Chase & Co JPM.N :

BUZZ - En baisse après la révision à la hausse de ses prévisions de dépenses annuelles nL4N43G0QM

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - Recul après que KeyBanc a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" nL4N43G0VF

** NextCure Inc NXTC.O :

BUZZ - Le titre bondit après l'annonce de la fusion avec Avere et d'un financement de 320 millions de dollars

nL4N43G0X2

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les sociétés minières spécialisées dans le cuivre progressent alors que le cours du métal rouge remonte légèrement

nL4N43G0XJ

** Wells Fargo & Co WFC.N :

BUZZ - En hausse après une forte progression de ses bénéfices au deuxième trimestre nL6N4310TY

** Erasca Inc ERAS.O :

BUZZ - En baisse avant l'ouverture après une cession d'actions de 550 millions de dollars nL6N43G0OB

** Bank of America Corp BAC.N :

BUZZ - En hausse grâce à une augmentation de ses bénéfices au deuxième trimestre nL4N43G0T7

** Phillips 66 PSX.N :

** Marathon Petroleum Corp MPC.N : ** Valero Energy Corp VLO.N :

BUZZ - Citigroup relève ses objectifs de cours sur les raffineurs américains en raison de l'amélioration des marges

nL6N43G0OL

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - Le titre recule après la publication de résultats préliminaires du deuxième trimestre inférieurs aux attentes; les valeurs du secteur des logiciels sont en baisse nL4N43G14G

** Rithm Property Trust Inc RPT.N :

BUZZ - En baisse après le lancement d’une offre publique de 300 millions de dollars nL6N43G0PZ