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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Lulu's Fashion Lounge Holdings, Wells Fargo, Bank of America
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont affiché un bilan mitigé mardi, les investisseurs se préparant à la publication d’un rapport crucial sur l’inflation et des résultats des plus grandes banques de Wall Street, tandis que les tensions entre les États-Unis et l’Iran ont fait flamber les cours du pétrole et menaçaient de raviver les pressions sur les prix. .N

** Morgan Stanley MS.N : ** Citigroup Inc C.N :

BUZZ - Optimisme concernant l'achat de la société mère de Sprng Energy, filiale de Grasim nL6N43G0BI

** Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc LVLU.O :

BUZZ - Le titre bondit après l'annonce d'une révision stratégique nL4N43G0QB

** Goldman Sachs Group Inc GS.N :

BUZZ - Les bénéfices devraient bondir au deuxième trimestre

nL6N43F14D

** JPMorgan Chase & Co JPM.N :

BUZZ - En baisse après la révision à la hausse de ses prévisions de dépenses annuelles nL4N43G0QM

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - Recul après que KeyBanc a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" nL4N43G0VF

** NextCure Inc NXTC.O :

BUZZ - Le titre bondit après l'annonce de la fusion avec Avere et d'un financement de 320 millions de dollars

nL4N43G0X2

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les sociétés minières spécialisées dans le cuivre progressent alors que le cours du métal rouge remonte légèrement

nL4N43G0XJ

** Wells Fargo & Co WFC.N :

BUZZ - En hausse après une forte progression de ses bénéfices au deuxième trimestre nL6N4310TY

** Erasca Inc ERAS.O :

BUZZ - En baisse avant l'ouverture après une cession d'actions de 550 millions de dollars nL6N43G0OB

** Bank of America Corp BAC.N :

BUZZ - En hausse grâce à une augmentation de ses bénéfices au deuxième trimestre nL4N43G0T7

** Phillips 66 PSX.N :

** Marathon Petroleum Corp MPC.N : ** Valero Energy Corp VLO.N :

BUZZ - Citigroup relève ses objectifs de cours sur les raffineurs américains en raison de l'amélioration des marges

nL6N43G0OL

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - Le titre recule après la publication de résultats préliminaires du deuxième trimestre inférieurs aux attentes; les valeurs du secteur des logiciels sont en baisse nL4N43G14G

** Rithm Property Trust Inc RPT.N :

BUZZ - En baisse après le lancement d’une offre publique de 300 millions de dollars nL6N43G0PZ

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APPLE
317,3100 USD NASDAQ +0,63%
BANK OF AMERICA
59,530 USD NYSE -0,19%
BHP GROUP SP ADR
81,360 USD NYSE -0,40%
CITIGROUP
140,710 USD NYSE +0,08%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 460,50 USD LME +0,39%
ERASCA
17,9000 USD NASDAQ -3,40%
FREEPORT MCMORAN
59,970 USD NYSE -2,52%
GOLDMAN SACHS GR
1 046,800 USD NYSE -0,81%
Gaz naturel
2,90 USD NYMEX 0,00%
IBM
290,340 USD NYSE +0,95%
JPMORGAN CHASE
334,470 USD NYSE -0,60%
LULU'S FASHION
8,3200 USD NASDAQ +5,32%
MARATHON PETRO
296,870 USD NYSE +4,62%
MORGAN STANLEY
221,160 USD NYSE -0,50%
NEXTCURE
2,1800 USD NASDAQ +10,66%
PHILLIPS 66
198,280 USD NYSE +5,27%
Pétrole Brent
86,54 USD Ice Europ +3,86%
Pétrole WTI
80,03 USD Ice Europ +2,67%
RIO TINTO SP ADR
89,840 USD NYSE -0,80%
SOUTHERN COPPER
174,530 USD NYSE -0,75%
VALERO ENERGY
295,900 USD NYSE +5,43%
WELLS FARGO
87,690 USD NYSE +0,65%
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