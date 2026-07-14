LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Lulu's Fashion Lounge Holdings, Wells Fargo, Bank of America

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Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont affiché un bilan mitigé mardi, les investisseurs se préparant à la publication d’un rapport crucial sur l’inflation et des résultats des plus grandes banques de Wall Street, tandis que les tensions entre les États-Unis et l’Iran ont fait flamber les cours du pétrole et menaçaient de raviver les pressions sur les prix. .N
** Morgan Stanley MS.N : ** Citigroup Inc C.N :
BUZZ - Optimisme concernant l'achat de la société mère de Sprng Energy, filiale de Grasim nL6N43G0BI
** Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc LVLU.O :
BUZZ - Le titre bondit après l'annonce d'une révision stratégique nL4N43G0QB
** Goldman Sachs Group Inc GS.N :
BUZZ - Les bénéfices devraient bondir au deuxième trimestre
nL6N43F14D
** JPMorgan Chase & Co JPM.N :
BUZZ - En baisse après la révision à la hausse de ses prévisions de dépenses annuelles nL4N43G0QM
** Apple Inc AAPL.O :
BUZZ - Recul après que KeyBanc a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" nL4N43G0VF
** NextCure Inc NXTC.O :
BUZZ - Le titre bondit après l'annonce de la fusion avec Avere et d'un financement de 320 millions de dollars
nL4N43G0X2
** Rio Tinto PLC RIO.N :
** BHP Group Ltd BHP.N :
** Southern Copper Corp SCCO.N :
** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :
BUZZ - Les sociétés minières spécialisées dans le cuivre progressent alors que le cours du métal rouge remonte légèrement
nL4N43G0XJ
** Wells Fargo & Co WFC.N :
BUZZ - En hausse après une forte progression de ses bénéfices au deuxième trimestre nL6N4310TY
** Erasca Inc ERAS.O :
BUZZ - En baisse avant l'ouverture après une cession d'actions de 550 millions de dollars nL6N43G0OB
** Bank of America Corp BAC.N :
BUZZ - En hausse grâce à une augmentation de ses bénéfices au deuxième trimestre nL4N43G0T7
** Phillips 66 PSX.N :
** Marathon Petroleum Corp MPC.N : ** Valero Energy Corp VLO.N :
BUZZ - Citigroup relève ses objectifs de cours sur les raffineurs américains en raison de l'amélioration des marges
nL6N43G0OL
** International Business Machines Corp IBM.N :
BUZZ - Le titre recule après la publication de résultats préliminaires du deuxième trimestre inférieurs aux attentes; les valeurs du secteur des logiciels sont en baisse nL4N43G14G
** Rithm Property Trust Inc RPT.N :
BUZZ - En baisse après le lancement d’une offre publique de 300 millions de dollars nL6N43G0PZ
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