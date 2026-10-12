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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-GoDaddy, Biogen, IREN
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 12:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street sont restés pratiquement inchangés lundi, les investisseurs surveillant les cours du pétrole et l'actualité géopolitique dans l'attente des résultats financiers des grandes banques et des chiffres de l'inflation attendus cette semaine, qui pourraient influencer la politique de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. .N

** GoDaddy GDDY.N :

BUZZ - RBC abaisse sa note en raison des craintes liées aux bouleversements causés par l'IA nL6N45Y0G3

** Biogen BIIB.O :

BUZZ - J.P. Morgan relève sa recommandation à "surpondérer", le titre progresse nL6N45Y0H1

** IREN IREN.O :

BUZZ - Le cours de l'action progresse après l'annonce d'un contrat pluriannuel de services cloud avec Anthropic

nL6N45Y0G5

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BIOGEN
225,7100 USD NASDAQ +3,33%
GODADDY RG-A
104,360 USD NYSE +1,12%
Gaz naturel
3,22 USD NYMEX +1,64%
IREN LTD
35,1900 USD NASDAQ -1,46%
Pétrole Brent
105,84 USD Ice Europ +1,64%
Pétrole WTI
92,80 USD Ice Europ +1,27%
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