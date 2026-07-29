LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Ford, GE, P&G

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à ouvrir en baisse mercredi, les investisseurs attendant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale dans un contexte de tensions latentes au Moyen-Orient , tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs peinaient à s'affirmer avant la publication des résultats des géants de la tech prévue plus tard dans la semaine. .N

** Ford Motor Co F.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices nL4N43V0Q8

** SK Hynix Inc SKHY.N :

BUZZ - Recule après des bénéfices records inférieurs aux estimations nL4N43V0TE

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum OXY.N : ** Devon Energy Corp DVN.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques progressent alors que le prix du brut grimpe en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient nL4N43V0RC

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - En hausse après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations nL6N43V0N3

** CoStar Group Inc CSGP.O :

BUZZ - Chute après la révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N43V0N1

** Bloom Energy Corp BE.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions pour l'ensemble de l'année nL6N43V0NV

** Cenovus Energy Corp CVE.N :

BUZZ - En hausse grâce à un bénéfice en hausse au deuxième trimestre nL4N43V0Y6

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - En baisse alors que des prévisions de bénéfice annuel inchangées éclipsent les résultats supérieurs aux attentes du deuxième trimestre nL4N43V0YK

** Frequency Electronics Inc FEIM.O :

BUZZ - En baisse après l'annonce d'une émission d'actions de 100 millions de dollars nL6N43V0QS

** GE Healthcare Technologies Inc GEHC.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N43V0ZC

** VF Corp VFC.N :

BUZZ - En baisse après une perte trimestrielle plus importante que prévu nL6N43V0R1

** Boston Scientific Corp BSX.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N43V11N

** Lennox International Inc LII.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N43V12L

** Procter & Gamble Co PG.N :

BUZZ - En baisse en raison de prévisions annuelles modérées

nL6N43V0S5

** Generac Holdings Inc GNRC.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de marge bénéficiaire pour l'exercice 2026 et des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre

nL6N43V0RP

** Johnson Controls International PLC JCI.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfices annuels nL4N43V177

** Allied Gold Corp AAUC.N :

BUZZ - Recul suite à l'annulation de la vente à Zijin

nL4N43V17P

** Cheesecake Factory Inc CAKE.O :

BUZZ - En passe d'atteindre un nouveau record après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre

nL6N43V0UK

** Amphenol Corp APH.N :

BUZZ - En hausse après des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le troisième trimestre nL4N43V19Z

** Wingstop Inc WING.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL6N43V0VM

** Masco Corp MAS.N :

BUZZ - En baisse après des résultats trimestriels en deçà des attentes nL6N43V0W6