LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Eli Lilly, Waystar, Sysco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé mardi, la hausse des cours du pétrole brut, la hausse des rendements des bons du Trésor et les perspectives incertaines concernant la demande en matière d’IA ayant dissuadé les investisseurs. .N

** Telix Pharmaceuticals Ltd TLX.O :

BUZZ - Poursuit sa progression après l’autorisation de la FDA pour un médicament d’imagerie du cancer du cerveau

nL4N4570CE

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - En hausse après que Berenberg a relevé sa recommandation à "acheter" grâce à la dynamique autour de son médicament contre l’obésité nL6N44U09T

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que le bitcoin chute avant le vote sur le Clarity Act et la décision de la Fed nL6N4570GR

** Sysco Corp SYY.N :

BUZZ - Recul suite à une cession d'actions d'un milliard de dollars pour l'acquisition de Jetro Restaurant Depot

nL6N4570IY

** Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O :

BUZZ - Chute suite à une perte surprise au deuxième trimestre et à un chiffre d'affaires inférieur aux attentes

nL6N4570IK

** Torm PLC TRMD.O :

BUZZ - Le titre recule suite à la cession par Oaktree d'une participation de 290 millions de dollars nL6N4570KH

** Waystar Holding Corp WAY.O :

BUZZ - En hausse après que Reuters a fait état de discussions en vue d'une vente potentielle nL6N4570KO

** Vera Therapeutics Inc VERA.O :

BUZZ - En hausse après que le médicament contre les maladies rénales a atteint ses objectifs lors d'un essai de confirmation

nL4N4570R9

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - Citi lance la couverture de Rivian avec une note "neutre" et un objectif de cours de 18 dollars nL6N4570PN