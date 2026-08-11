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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Duke Energy, Sea, Cardinal Health
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 15:21
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse mardi, les investisseurs saluant un rapport suggérant que les États-Unis et l'Iran étaient sur le point de conclure “une sorte d'accord” pour mettre fin à six mois de conflit. .N

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - En baisse après une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre nL6N44807C

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZ - En baisse après une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre due aux coûts liés aux satellites

nL6N4480AQ

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - Chute après le report par la société du calendrier de lancement de Neutron nL6N4480B0

** On Holding AG ONON.N :

BUZZ - En baisse après des ventes inférieures aux prévisions au deuxième trimestre nL6N4480CU

** Smithfield Foods Inc SFD.O :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de ses prévisions annuelles nL6N4480DH

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - JPM relève l'objectif de cours de CoreWeave en raison de la forte demande en capacité de calcul pour l'IA nL4N4480MR

** Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N :

BUZZ - Recul après une cession d'actions de 597 millions de dollars nL6N4480EC

** Duke Energy Corp DUK.N :

BUZZ - En hausse après une vente de parts de capital de 1,75 milliard de dollars nL6N4480F6

** Shattuck Labs Inc STTK.O :

BUZZ - Chute du titre suite à l'aggravation de la perte nette trimestrielle nL4N4480P1

** Sea Ltd SE.N :

BUZZ - L'action progresse grâce à un chiffre d'affaires encourageant au deuxième trimestre nL4N4480P2

** American Healthcare REIT Inc AHR.N :

BUZZ - Le titre recule après une levée de fonds de 712 millions de dollars nL6N4480G0

** Bending Spoons SpA BSP.O :

BUZZ - Le titre progresse après la révision à la hausse de l'objectif de cours par Mizuho nL4N4480P6

** Cardinal Health Inc CAH.N :

BUZZ - Le titre progresse après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations nL4N4480PB

** Legend Biotech Corp LEGN.O :

BUZZ - Le titre progresse après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux estimations nL4N4480QO

** AC Immune SA ACIU.O :

BUZZ - Bondit après l'octroi par la FDA américaine du statut de procédure accélérée pour un médicament contre la maladie de Parkinson nL4N4480QK

** Beyond Meat Inc BYND.O :

BUZZ - Plonge après l'annonce par la société d'un regroupement d'actions à raison de 1 pour 30 nL6N4480GM

** Janus Living Inc JAN.N :

BUZZ - Recule suite à une cession d'actions de 464 millions de dollars nL6N4480GU

** Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O :

BUZZ - JPM attribue à Take-Two la note “surpondérer” grâce à l’élan suscité par la sortie prévue de GTA VI nL4N4480QJ

** Revolution Medicines Inc RVMD.O :

BUZZ - Truist relève l'objectif de cours de Revolution Medicines en raison du potentiel de son portefeuille de produits contre le cancer du poumon nL4N4480SP

** Webtoon Entertainment Inc WBTN.O :

BUZZ - Le titre recule après des chiffres d'affaires du deuxième trimestre inférieurs aux estimations nL4N4480SD

** Silicon Motion Technology Corp SIMO.O :

BUZZ - En baisse avant l'ouverture après l'augmentation du montant de l'émission d'obligations convertibles de 1 milliard de dollars nL6N4480HL

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - Chute après des chiffres d'affaires trimestriels et un Ebitda inférieurs aux estimations nL4N4480PN

** Cloudflare Inc NET.N :

BUZZ - Le titre recule après une émission de dette convertible de 2,2 milliards de dollars nL6N4480I8

** Gap Inc GAP.N : ** Under Armour Inc UAA.N :

BUZZ - Recul après la révision à la baisse de la note par Barclays dans un contexte de concurrence intense nL6N4480HI

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