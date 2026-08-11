La start-up spécialisée dans l'IA Manus va reprendre ses activités de manière indépendante à la suite de la résiliation de son accord avec Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up spécialisée dans l'IA Manus a annoncé mardi qu'elle reprendrait ses activités en tant qu'entreprise indépendante et que certaines données utilisateur seraient supprimées dans le cadre de sa séparation du géant américain de la technologie Meta META.O .

* « Dans le cadre de notre retour à des activités indépendantes et afin de nous conformer aux exigences réglementaires en vigueur dans certaines juridictions, les données générées par certains utilisateurs à compter du 29 décembre 2025 » seront supprimées dans le courant du mois, a indiqué Manus dans un communiqué.

* Les utilisateurs concernés seront informés via l’application Manus et par e-mail, et pourront sauvegarder leurs données, a précisé la société.

* « Cela s’inscrit dans le cadre de notre séparation d’avec Meta », a-t-elle précisé.

* En avril, Pékin a ordonné à Meta de défaire son acquisition de Manus, d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars, alors que la Chine renforçait la surveillance des investissements américains dans les start-ups chinoises développant des technologies de pointe.

* La société chinoise de jeux vidéo et d’Internet Tencent est en pourparlers pour devenir le principal actionnaire de Manus, a rapporté Reuters en juillet.