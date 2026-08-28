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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cytokinetics, Moderna, Ulta Beauty
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 13:42
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme liés au S&P 500 et au Nasdaq ont légèrement reculé vendredi, après que les prévisions exceptionnelles de Nvidia ont déclenché un rebond du secteur technologique lors de la séance précédente, tandis que les marchés attendaient avec impatience l'intervention très attendue du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, à Jackson Hole. .N

** Gap Inc GAP.N :

BUZZ - Hausse grâce à la nomination du directeur général d’Old Navy et à des prévisions de bénéfice en hausse

nL6N44P0GV

** Autodesk Inc ADSK.O :

BUZZ - Recul suite à des prévisions de bénéfice décevantes

nL4N44P0K6

** BioXcel Therapeutics Inc BTAI.O :

BUZZ - Baisse après le dépôt d'une demande de mise en redressement judiciaire au titre du chapitre 11 nL6N44P0IV

** Affirm Holdings Inc AFRM.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que les prévisions de chiffre d'affaires dépassent les estimations nL6N44P0HT

** Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O :

BUZZ - En hausse après l'abandon d'une fusion de 14,5 milliards de dollars avec Element nL4N44P0N3

** PayPal Holdings Inc PYPL.O :

BUZZ - Chute après l'annonce que le consortium Advent-Stripe renonce à son projet de rachat

nL6N44P0I5

** Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O :

BUZZ - En hausse après la présentation de GTA VI

nL4N44P0OD

** Iren Ltd IREN.O :

BUZZ - En baisse, les coûts liés à la transition vers l'IA entraînant une perte trimestrielle nL6N44P0K8

** Ulta Beauty Inc ULTA.O :

BUZZ - En baisse après avoir affiché une croissance plus modérée de ses ventes à périmètre constant nL6N44P0II

** Quoin Pharmaceuticals Ltd QNRX.O :

BUZZ - En forte hausse grâce à des résultats d'essais prometteurs pour une maladie cutanée rare et à un financement de 50 millions de dollars nL4N44P0RS

** Cytokinetics Inc CYTK.O :

BUZZ - En hausse après les résultats prometteurs d’un médicament contre les maladies cardiaques dans une étude de phase avancée nL6N44P0KY

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - Hausse après une augmentation du montant de l’émission d’obligations convertibles à 2,6 milliards de dollars

nL6N44P0MB

** SentinelOne Inc S.N :

BUZZ - Le titre recule en raison de prévisions de bénéfice annuel décevantes nL6N44P0LJ

Valeurs associées

AFFIRM HLDG RG-A
77,4900 USD NASDAQ +1,35%
AUTODESK INC
270,5800 USD NASDAQ +6,21%
BIOXCEL THERPTC
0,7188 USD NASDAQ -7,85%
CYTOKINETICS
77,9000 USD NASDAQ -1,64%
IREN LTD
40,5300 USD NASDAQ +2,40%
MODERNA
142,7700 USD NASDAQ -4,60%
PAYPAL HOLDINGS
61,4700 USD NASDAQ -0,55%
QUOIN PHARMA SP ADS
4,8100 USD NASDAQ -6,60%
SENTINELONE RG-A
22,680 USD NYSE +10,55%
SOLSTICE ADVA
56,3400 USD NASDAQ -0,05%
TAKE-TWO INTERACTIVE
233,0000 USD NASDAQ -0,19%
ULTA BEAUTY
540,1000 USD NASDAQ -0,57%
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Pétrole Brent
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SOCIETE GENERALE
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