LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cytokinetics, Moderna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en demi-teinte, le rebond alimenté par l'IA s'étant essoufflé à la veille de l'intervention très attendue du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, vendredi à Jackson Hole. .N

** Gap Inc GAP.N :

BUZZ - En hausse grâce à la nomination du directeur général d’Old Navy et à des prévisions de bénéfices revues à la hausse

nL6N44P0GV

** Autodesk Inc ADSK.O :

BUZZ - Recul suite à des prévisions de bénéfices décevantes

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** BioXcel Therapeutics Inc BTAI.O :

BUZZ - Recul après le dépôt d'une demande de mise en redressement judiciaire au titre du chapitre 11 nL6N44P0IV

** Affirm Holdings Inc AFRM.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que les prévisions de chiffre d'affaires dépassent les estimations nL6N44P0HT

** Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O :

BUZZ - En hausse après l'abandon de la fusion de 14,5 milliards de dollars avec Element nL4N44P0N3

** PayPal Holdings Inc PYPL.O :

BUZZ - Chute après l'annonce de l'abandon du projet de rachat par le consortium Advent-Stripe

nL6N44P0I5

** Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O :

BUZZ - En hausse après la présentation de GTA VI

nL4N44P0OD

** Iren Ltd IREN.O :

BUZZ - En baisse alors que les coûts liés à la transition vers l'IA entraînent une perte trimestrielle nL6N44P0K8

** Ulta Beauty Inc ULTA.O :

BUZZ - En baisse après avoir affiché une croissance plus modérée de ses ventes à périmètre constant nL6N44P0II

** Quoin Pharmaceuticals Ltd QNRX.O :

BUZZ - En forte hausse grâce à des résultats d’essais prometteurs pour une maladie cutanée rare et à un financement de 50 millions de dollars nL4N44P0RS

** Cytokinetics Inc CYTK.O :

BUZZ - En hausse après les résultats prometteurs d’un médicament contre les maladies cardiaques dans le cadre d’un essai de phase avancée nL6N44P0KY

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - Le titre progresse après une augmentation du montant de l'émission d'obligations convertibles à 2,6 milliards de dollars nL6N44P0MB

** SentinelOne Inc S.N :

BUZZ - Le titre recule en raison de prévisions de bénéfices annuels décevantes nL6N44P0LJ

** Rubrik Inc RBRK.N :

BUZZ - Piper Sandler relève l'objectif de cours de Rubrik grâce à une forte expansion de sa clientèle et à l'essor de l'IA

nL4N44P0SN

** Klarna Group PLC KLAR.N :

BUZZ - Le titre progresse après l'achat par le directeur général d'actions pour un montant de 10 millions de dollars

nL6N44H0KC

** Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : ** Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O :

BUZZ - Baisse alors que les données sur un médicament cardiaque soulèvent des doutes quant au traitement combiné

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