LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cytokinetics, Moderna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ
* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7
* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8
Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en demi-teinte, le rebond alimenté par l'IA s'étant essoufflé à la veille de l'intervention très attendue du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, vendredi à Jackson Hole. .N
** Gap Inc GAP.N :
BUZZ - En hausse grâce à la nomination du directeur général d’Old Navy et à des prévisions de bénéfices revues à la hausse
nL6N44P0GV
** Autodesk Inc ADSK.O :
BUZZ - Recul suite à des prévisions de bénéfices décevantes
nL4N44P0K6
** BioXcel Therapeutics Inc BTAI.O :
BUZZ - Recul après le dépôt d'une demande de mise en redressement judiciaire au titre du chapitre 11 nL6N44P0IV
** Affirm Holdings Inc AFRM.O :
BUZZ - Le titre bondit alors que les prévisions de chiffre d'affaires dépassent les estimations nL6N44P0HT
** Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O :
BUZZ - En hausse après l'abandon de la fusion de 14,5 milliards de dollars avec Element nL4N44P0N3
** PayPal Holdings Inc PYPL.O :
BUZZ - Chute après l'annonce de l'abandon du projet de rachat par le consortium Advent-Stripe
nL6N44P0I5
** Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O :
BUZZ - En hausse après la présentation de GTA VI
nL4N44P0OD
** Iren Ltd IREN.O :
BUZZ - En baisse alors que les coûts liés à la transition vers l'IA entraînent une perte trimestrielle nL6N44P0K8
** Ulta Beauty Inc ULTA.O :
BUZZ - En baisse après avoir affiché une croissance plus modérée de ses ventes à périmètre constant nL6N44P0II
** Quoin Pharmaceuticals Ltd QNRX.O :
BUZZ - En forte hausse grâce à des résultats d’essais prometteurs pour une maladie cutanée rare et à un financement de 50 millions de dollars nL4N44P0RS
** Cytokinetics Inc CYTK.O :
BUZZ - En hausse après les résultats prometteurs d’un médicament contre les maladies cardiaques dans le cadre d’un essai de phase avancée nL6N44P0KY
** Moderna Inc MRNA.O :
BUZZ - Le titre progresse après une augmentation du montant de l'émission d'obligations convertibles à 2,6 milliards de dollars nL6N44P0MB
** SentinelOne Inc S.N :
BUZZ - Le titre recule en raison de prévisions de bénéfices annuels décevantes nL6N44P0LJ
** Rubrik Inc RBRK.N :
BUZZ - Piper Sandler relève l'objectif de cours de Rubrik grâce à une forte expansion de sa clientèle et à l'essor de l'IA
nL4N44P0SN
** Klarna Group PLC KLAR.N :
BUZZ - Le titre progresse après l'achat par le directeur général d'actions pour un montant de 10 millions de dollars
nL6N44H0KC
** Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : ** Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O :
BUZZ - Baisse alors que les données sur un médicament cardiaque soulèvent des doutes quant au traitement combiné
nL4N44P0XT
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