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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Coty, Navitas Semiconductor, Beazer Homes
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street étaient attendus en baisse mercredi après que le président Donald Trump a déclaré qu'un accord provisoire visant à mettre fin à la guerre avec l'Iran était “terminé”, ce qui a fait grimper les cours du pétrole et déclenché un mouvement mondial d'aversion au risque. .N

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** ConocoPhillips COP.N : ** APA Corp APA.O : BUZZ - Les compagnies pétrolières en hausse après l'annonce de Trump selon laquelle l'accord avec l'Iran est “terminé”

nL4N43A0TR

** Newmont Corp NEM.N : ** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : BUZZ - Les actions des sociétés aurifères chutent après que Trump a déclaré que l'accord de paix avec l'Iran était “terminé”

nL4N43A0UG

** Commercial Metals Co CMC.N :

BUZZ - Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation sur Acerinox et Aperam alors que la dynamique de l'acier inoxydable s'essouffle nL6N43A0HA

** JetBlue Airways Corp JBLU.O : ** American Airlines Group Inc AAL.O : ** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** United Airlines Holdings Inc UAL.O : BUZZ - Les valeurs du secteur du voyage chutent après l'annonce par Trump de la fin de l'accord de paix avec l'Iran nL4N43A0X4

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - Chute suite à la vente d'actions pour 1,2 milliard de dollars nL6N43A0LS

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : BUZZ - Les sociétés minières d'argent en baisse alors que les cours des métaux reculent légèrement nL4N43A0ZH

** FuelCell Energy Inc FCEL.O :

BUZZ - Chute après une levée de fonds accrue de 225 millions de dollars nL6N43A0N7

** Rio Tinto PLC RIO.N : ** BHP Group Ltd BHP.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les valeurs des sociétés minières de cuivre reculent alors que le cours du cuivre chute suite à la flambée de violence au Moyen-Orient nL4N43A103

** Coty Inc COTY.N :

BUZZ - Hausse après la restitution de la licence Gucci Beauty pour 400 millions de dollars nL6N43A0NT

** FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N :

BUZZ - Stephens attribue à FedEx Freight la note “surpondérer” en raison de son potentiel de croissance des bénéfices nL4N43A13P

** Navitas Semiconductor Corp NVTS.O :

BUZZ - En baisse après le dépôt d'une plainte pour contrefaçon de brevet par Wolfspeed nL4N43A14U

** Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O :

BUZZ - En baisse après que J.P. Morgan a abaissé sa recommandation à “neutre” nL6N43A0QW

** Beazer Homes USA Inc BZH.N :

BUZZ - En forte hausse après l'annonce d'une offre de rachat révisée de Dream Finders nL4N43A15B

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