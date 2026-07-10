information fournie par Reuters • 10/07/2026 à 15:04

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Circle Internet, SK Hynix, Solaris Energy

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* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les indices de Wall Street devraient connaître une ouverture mitigée vendredi, alors que les investisseurs attendent avec impatience l'entrée très attendue sur le Nasdaq de SK Hynix, leader sud-coréen du secteur des puces électroniques, tandis que les dernières escalades du conflit au Moyen-Orient attisent les craintes d'inflation. .N

** Fermi Inc FRMI.O :

BUZZ - Chute suite à la vente d’obligations convertibles pour 375 millions de dollars nL6N43C0K8

** Gilead Sciences Inc GILD.O :

** Eli Lilly and Co LLY.N :

** AbbVie Inc ABBV.N : ** Biogen Inc BIIB.O :

BUZZ - Les opérations de fusion-acquisition dans le secteur biopharmaceutique en passe d'atteindre un niveau record cette année, selon HSBC nL4N43C0P3

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

BUZZ - Le titre progresse après la publication de prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre supérieures aux estimations nL4N43C0QQ

** Circle Internet Group Inc CRCL.N :

BUZZ - En hausse après avoir obtenu l'autorisation réglementaire définitive pour créer une banque fiduciaire aux États-Unis nL4N43C0SJ

** SK Hynix Inc SKHY.O :

BUZZ - S'apprête à faire son entrée très attendue sur le marché américain après une levée de fonds de 26,5 milliards de dollars nL4N43C0TG

** InMode Ltd INMD.O :

BUZZ - Va examiner l'offre de rachat de Steel Partners, le titre en hausse nL4N43C0U6

** Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N :

BUZZ - Le titre progresse après son intégration dans l'indice S&P SmallCap nL6N43C0NI