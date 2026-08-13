LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cerebras, Madison Square Garden Sports

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* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en hausse jeudi, les cours du pétrole brut ayant baissé, ce qui a renforcé l'appétit pour le risque, tandis que les investisseurs analysaient une inflation des prix à la production plus faible que prévu. .N

** Valneva SE VALN.O :

BUZZ - En baisse après une chute du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation au premier semestre nL6N44A0GU

** Cerebras Systems Inc CBRS.O :

BUZZ - En baisse après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre nL6N44A0L4

** Cisco Systems Inc CSCO.O :

BUZZ - En baisse malgré des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour 2027 nL6N44A0L3

** Leslie Inc LESL.O :

BUZZ - En baisse après le retrait par la société de ses prévisions annuelles en raison de préoccupations liées à l'environnement macroéconomique nL4N44A0OG

** Dell Technologies Inc DELL.N : ** HP Inc HPQ.N :

BUZZ - Les fabricants d'ordinateurs personnels progressent après la publication par le chinois Lenovo de chiffres d'affaires optimistes pour le premier trimestre nL4N44A0PL

** Five Below Inc FIVE.O :

BUZZ - En hausse après que Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" nL6N44A0FF

** Cullinan Therapeutics Inc CGEM.O :

BUZZ - Le titre grimpe alors que son médicament contre le cancer du poumon atteint l'objectif de son essai clinique de phase avancée nL4N44A0QA

** Harmonic Inc HLIT.O :

BUZZ - Bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles et dépassé les estimations de bénéfices du deuxième trimestre nL4N44A0MV

** Salesforce Inc CRM.N :

BUZZ - En hausse, JPM réitère sa recommandation "surpondérer" en raison de la reprise attendue de son activité principale nL4N44A0RM

** Omeros Corp OMER.O :

BUZZ - Le titre bondit après l’annonce d’un bénéfice trimestriel inattendu nL4N44A0SM

** Birkenstock Holding PLC BIRK.N :

BUZZ - Bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison d'une forte demande

nL6N44A0NH

** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N :

BUZZ - Recul après la publication des résultats du deuxième trimestre et le report du lancement de son vaisseau spatial

nL6N44A0NG

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - En hausse après la conclusion d'un accord avec OpenAI pour le déploiement à grande échelle de l'IA nL4N44A0SB

** Akamai Technologies Inc AKAM.O :

BUZZ - Hausse après la révision à la hausse de la note de JPM à "neutre" nL4N44A0TD

** JD.com Inc JD.O :

BUZZ - Recul après la baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre nL4N44A0U1

** Outlook Therapeutics Inc OTLK.O :

BUZZ - Chute suite à une émission d'actions et de bons de souscription d'une valeur de 55 millions de dollars nL6N44A0P8

** STAAR Surgical Co STAA.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N44A0V4

** Journey Medical Corp DERM.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N44A0WF

** Lensar Inc LNSR.O :

BUZZ - En hausse après un bénéfice surprise au deuxième trimestre et un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions

nL6N44A0QG

** Pyxis Oncology Inc PYXS.O :

BUZZ - En baisse après une perte trimestrielle plus importante que prévu nL4N44A0WY

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - En baisse suite à l'annonce d'un programme de cession d'actions de 1,94 milliard de dollars nL4N44A0W8

** Golar LNG Ltd GLNG.O :

BUZZ - En hausse après un Ebitda du deuxième trimestre supérieur aux prévisions nL6N44A0QO

** Lithium Americas Corp LAC.N :

BUZZ - En hausse après son retour à l'équilibre au deuxième trimestre nL4N44A0XM

** Opendoor Technologies Inc OPEN.O :

BUZZ - En baisse après une émission de dette convertible de 650 millions de dollars nL6N44A0RA

** Abeona Therapeutics Inc ABEO.O :

BUZZ - En baisse après une perte trimestrielle et un chiffre d'affaires inférieur aux attentes nL4N44A0YL

** CorMedix Inc CRMD.O :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au deuxième trimestre nL6N44A0RJ

** Delek Logistics Partners LP DKL.N :

BUZZ - Recul suite à une levée de fonds de 200 millions de dollars nL6N44A0S1

** Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N :

BUZZ - En hausse après des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes nL6N44A0RP

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** Harmony Gold Mining Company Ltd <>:

BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que les investisseurs prennent leurs bénéfices après la hausse

nL4N44A103

** Accelerant Holdings ARX.N :

BUZZ - Le titre s'envole grâce à l'opération de privatisation de 4 milliards de dollars menée par Thoma Bravo

nL6N44A0PT

** McGraw Hill Inc MH.N :

BUZZ - En hausse après des chiffres d'affaires du premier trimestre supérieurs aux estimations nL6N44A0SG

** AbCellera Biologics Inc ABCL.O :

BUZZ - Recule après une cession d'actions de 200 millions de dollars pour un médicament contre la ménopause nL6N44A0T4

** Intuitive Machines Inc LUNR.O :

BUZZ - Recul après des chiffres d'affaires du deuxième trimestre inférieurs aux attentes et une perte plus importante que prévu nL4N44A111

** Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N44A0W9

** Tapestry Inc TPR.N :

BUZZ - En baisse en raison de prévisions de chiffre d'affaires modérées sur fond de faiblesse de Kate Spade

nL6N44A0PQ