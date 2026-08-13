LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cerebras, Madison Square Garden Sports

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ
* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7
* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8
Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en hausse jeudi, les cours du pétrole brut ayant baissé, ce qui a renforcé l'appétit pour le risque, tandis que les investisseurs analysaient une inflation des prix à la production plus faible que prévu. .N
** Valneva SE VALN.O :
BUZZ - En baisse après une chute du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation au premier semestre nL6N44A0GU
** Cerebras Systems Inc CBRS.O :
BUZZ - En baisse après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre nL6N44A0L4
** Cisco Systems Inc CSCO.O :
BUZZ - En baisse malgré des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour 2027 nL6N44A0L3
** Leslie Inc LESL.O :
BUZZ - En baisse après le retrait par la société de ses prévisions annuelles en raison de préoccupations liées à l'environnement macroéconomique nL4N44A0OG
** Dell Technologies Inc DELL.N : ** HP Inc HPQ.N :
BUZZ - Les fabricants d'ordinateurs personnels progressent après la publication par le chinois Lenovo de chiffres d'affaires optimistes pour le premier trimestre nL4N44A0PL
** Five Below Inc FIVE.O :
BUZZ - En hausse après que Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" nL6N44A0FF
** Cullinan Therapeutics Inc CGEM.O :
BUZZ - Le titre grimpe alors que son médicament contre le cancer du poumon atteint l'objectif de son essai clinique de phase avancée nL4N44A0QA
** Harmonic Inc HLIT.O :
BUZZ - Bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles et dépassé les estimations de bénéfices du deuxième trimestre nL4N44A0MV
** Salesforce Inc CRM.N :
BUZZ - En hausse, JPM réitère sa recommandation "surpondérer" en raison de la reprise attendue de son activité principale nL4N44A0RM
** Omeros Corp OMER.O :
BUZZ - Le titre bondit après l’annonce d’un bénéfice trimestriel inattendu nL4N44A0SM
** Birkenstock Holding PLC BIRK.N :
BUZZ - Bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison d'une forte demande
nL6N44A0NH
** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N :
BUZZ - Recul après la publication des résultats du deuxième trimestre et le report du lancement de son vaisseau spatial
nL6N44A0NG
** International Business Machines Corp IBM.N :
BUZZ - En hausse après la conclusion d'un accord avec OpenAI pour le déploiement à grande échelle de l'IA nL4N44A0SB
** Akamai Technologies Inc AKAM.O :
BUZZ - Hausse après la révision à la hausse de la note de JPM à "neutre" nL4N44A0TD
** JD.com Inc JD.O :
BUZZ - Recul après la baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre nL4N44A0U1
** Outlook Therapeutics Inc OTLK.O :
BUZZ - Chute suite à une émission d'actions et de bons de souscription d'une valeur de 55 millions de dollars nL6N44A0P8
** STAAR Surgical Co STAA.O :
BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N44A0V4
** Journey Medical Corp DERM.O :
BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N44A0WF
** Lensar Inc LNSR.O :
BUZZ - En hausse après un bénéfice surprise au deuxième trimestre et un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions
nL6N44A0QG
** Pyxis Oncology Inc PYXS.O :
BUZZ - En baisse après une perte trimestrielle plus importante que prévu nL4N44A0WY
** Rocket Lab Corp RKLB.O :
BUZZ - En baisse suite à l'annonce d'un programme de cession d'actions de 1,94 milliard de dollars nL4N44A0W8
** Golar LNG Ltd GLNG.O :
BUZZ - En hausse après un Ebitda du deuxième trimestre supérieur aux prévisions nL6N44A0QO
** Lithium Americas Corp LAC.N :
BUZZ - En hausse après son retour à l'équilibre au deuxième trimestre nL4N44A0XM
** Opendoor Technologies Inc OPEN.O :
BUZZ - En baisse après une émission de dette convertible de 650 millions de dollars nL6N44A0RA
** Abeona Therapeutics Inc ABEO.O :
BUZZ - En baisse après une perte trimestrielle et un chiffre d'affaires inférieur aux attentes nL4N44A0YL
** CorMedix Inc CRMD.O :
BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au deuxième trimestre nL6N44A0RJ
** Delek Logistics Partners LP DKL.N :
BUZZ - Recul suite à une levée de fonds de 200 millions de dollars nL6N44A0S1
** Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N :
BUZZ - En hausse après des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes nL6N44A0RP
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** Harmony Gold Mining Company Ltd <>:
BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que les investisseurs prennent leurs bénéfices après la hausse
nL4N44A103
** Accelerant Holdings ARX.N :
BUZZ - Le titre s'envole grâce à l'opération de privatisation de 4 milliards de dollars menée par Thoma Bravo
nL6N44A0PT
** McGraw Hill Inc MH.N :
BUZZ - En hausse après des chiffres d'affaires du premier trimestre supérieurs aux estimations nL6N44A0SG
** AbCellera Biologics Inc ABCL.O :
BUZZ - Recule après une cession d'actions de 200 millions de dollars pour un médicament contre la ménopause nL6N44A0T4
** Intuitive Machines Inc LUNR.O :
BUZZ - Recul après des chiffres d'affaires du deuxième trimestre inférieurs aux attentes et une perte plus importante que prévu nL4N44A111
** Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O :
BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N44A0W9
** Tapestry Inc TPR.N :
BUZZ - En baisse en raison de prévisions de chiffre d'affaires modérées sur fond de faiblesse de Kate Spade
nL6N44A0PQ
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