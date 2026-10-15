LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Barrick Mining, Venture Global, GE Vernova

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

(.)

15 octobre - Les craintes d'un impact potentiel sur le financement de l'intelligence artificielle en raison de la hausse des taux d'intérêt ont fait chuter les contrats à terme sur le Nasdaq de plus de 1 % jeudi, aggravant la vague de ventes sur les titres liés à l'IA. .N

** Barrick Mining ABX.TO

** Newmont NEM.N

** Harmony Gold HARJ.J

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent grâce à la baisse du dollar

nL6N4610N8

** Vanda Pharmaceuticals VNDA.O :

BUZZ - Le titre Vanda Pharma recule après l'échec d'un essai clinique qui met fin à son programme de traitement contre l'anxiété nL4N4610Z0

** Rocket Lab RKLB.O :

BUZZ - Rocket Lab recule après le report du lancement de Neutron à 2027

nL6N4610PY

** Venture Global VG.N

** GE Vernova GEV.N

** Baker Hughes BKR.O

BUZZ - Venture Global en hausse grâce à un accord sur des équipements électriques conclu avec GE Vernova et Baker Hughes

nL6N4610RG

** Commercial Metals CMC.N :

BUZZ - Commercial Metals bondit après des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux estimations

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