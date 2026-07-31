LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Amazon, Monolithic Power Systems, Eaton Corp

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Les contrats à terme sur le Nasdaq ont mené la hausse vendredi, les actions d’Amazon AMZN.O bondissant de 11 % après que la grande entreprise technologique a rejoint certains de ses pairs en affichant une forte croissance de son chiffre d’affaires dans le cloud , dissipant ainsi les inquiétudes concernant les rendements de l’IA. .N

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - Enregistre sa plus forte croissance dans le cloud depuis plus de quatre ans, le titre s'envole nL4N43X0RN

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - Le titre recule alors que les prévisions de ventes sont en deçà des attentes nL4N43X0SL

** Roblox Corp RBLX.N :

BUZZ - Le titre recule après la publication de prévisions de réservations décevantes pour le troisième trimestre nL6N43X0MP

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à un chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieur aux prévisions et à des prévisions de livraisons revues à la hausse nL6N43X0MI

** Chevron Corp CVX.N :

BUZZ - Le titre progresse après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre nL4N43X0TH

** Reddit Inc RDDT.N :

BUZZ - Le titre recule en raison d'une faible croissance du nombre d'utilisateurs aux États-Unis nL6N43X0O3

** Western Union Co WU.N :

BUZZ - En baisse, la faiblesse de l'activité de détail entraînant une révision à la baisse des prévisions nL6N43X0N9

** Monolithic Power Systems Inc MPWR.O :

BUZZ - Bondit grâce à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes nL4N43X0U3

** Dexcom Inc DXCM.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N43X10M

** Stryker Corp SYK.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel nL4N43X10Z

** Replimune Group Inc REPL.O :

BUZZ - Bondit après le vote favorable d'un comité de la FDA concernant un médicament contre le cancer de la peau

nL4N43X14K

** ExxonMobil Holdings Corp XOM.N :

BUZZ - En baisse après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre nL6N43X0RG

** Newell Brands Inc NWL.O :

BUZZ - Bondit après avoir revu ses prévisions annuelles à la hausse nL6N43W18J

** LyondellBasell Industries NV LYB.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre nL4N43X15O

** Eaton Corporation PLC ETN.N :

BUZZ - En hausse grâce à la demande en centres de données IA qui alimente des prévisions de bénéfices annuels optimistes

nL4N43X16U

** Coinbase Global Inc COIN.O :

BUZZ - Recul après une troisième perte trimestrielle consécutive nL4N43X171