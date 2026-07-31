Espagne: des habitants ont sauvé des flammes un arbre remarquable de 500 ans

Image montrant "El Abuelo" ("Le Grand-père"), un châtaignier monumental vieux de 500 ans, sauvé des violents incendies qui ont ravagé la région grâce aux efforts des habitants près d'El Tiemblo (Espagne), le 30 juillet 2026 ( AFP / JAVIER SORIANO )

Au moment où les flammes se rapprochaient, les habitants de la ville espagnole d'El Tiemblo, armés de pelles et de râteaux, ont lutté avec acharnement pour sauver un arbre remarquable, un châtaignier centenaire nommé "El Abuelo" ("Le Grand-Père"), considéré comme l'un des plus précieux d'Espagne.

Cet arbre vénérable, dont l'âge est estimé à plus de 500 ans, est le plus célèbre d'une ancienne forêt de châtaigniers située dans la réserve naturelle de la vallée d'Iruelas, dans la province d'Avila, dans le centre de l'Espagne, non loin de Madrid.

L'arbre s'est retrouvé menacé par les récents feux de forêts qui ont brûlé quelque 77.000 hectares et entraîné l'évacuation de dizaines de milliers de personnes avant que les incendies ne soient maîtrisés cette semaine.

Avec une hauteur d'environ 25 mètres et un tronc d'une circonférence de plus de 15 mètres, ce châtaignier est l'un des plus impressionnants arbres centenaires d'Espagne.

"La châtaigneraie est l'emblème d'El Tiemblo. On ne peut pas comprendre cette ville sans cela", explique Jose Carlos, 50 ans, technicien en contrôle qualité qui vit à El Tiemblo.

Le tronc creux de l'arbre est assez vaste pour avoir abrité des animaux, et ses branches tortueuses lui donnent une apparence sculpturale.

Alors que les pompiers concentraient leurs efforts sur la protection des zones habitées, les flammes ravageant les forêts entourant El Tiemblo, des dizaines d'habitants ont formé une ligne de défense improvisée pour arrêter la progression de l'incendie vers la châtaigneraie où se dresse El Abuelo.

"Nous avons amené nos houes, nos râteaux et nos véhicules. Certains ont même amené des engins de chantier", raconte Javier Garcia, 67 ans, debout devant l'arbre resté indemne.

Ce technicien de laboratoire à la retraite a passé quatre jours à défendre la châtaigneraie, arrivant tôt le matin sur les lieux et s'affairant jusqu'au coucher du soleil.

Une personne photographie le châtaignier monumental vieux de 500 ans surnommé "El Abuelo", sauvé des violents incendies ayant ravagé la région grâce aux efforts des habitants près d'El Tiemblo (Espagne), le 30 juillet 2026 ( AFP / JAVIER SORIANO )

Selon lui, quelque 120 habitants se sont joints à ces efforts, tandis que des bénévoles préparaient des repas pour ceux qui luttaient contre les flammes à El Tiemblo, à une quarantaine de kilomètres d'El Abuelo.

"C'est ainsi que les chose se passaient traditionnellement. Quand il y avait un feu, on faisait appel à la communauté, on se rassemblait et luttait ensemble pour le combattre", souligne M. Garcia.

"Notre plus grand trésor"

Les flammes se sont arrêtées avant la châtaigneraie mais ont brûlé la pinède voisine.

Jeudi, de la fumée s'élevait encore du sol calciné. Trois chevaux paissaient sur une petite parcelle d'herbe épargnée par le feu et un hélicoptère bombardier d'eau survolait la zone.

Javier Garcia, un des habitants ayant sauvé des flammes le châtaignier monumental surnommé "El Abuelo", pose à ses côtés quelques jours après le passage d'un incendie de forêt dans la zone, près d'El Tiemblo (Espagne), le 30 juillet 2026 ( AFP / JAVIER SORIANO )

Cet incendie, l'un des plus violents qu'ait connu l'Espagne ces dernières années, s'est déclaré le 23 juillet près de la ville de Burgohondo, dans la province d'Avila, et s'est propagé rapidement dans une végétation sèche à la faveur de vents violents.

Il a entraîné des évacuations et des consignes de confinement dans plusieurs communes, dont El Tiemblo, avant d'être sous contrôle huit jours plus tard.

La châtaigneraie a été sauvée "grâce avant tout aux habitants, qui ont mis leur expérience, leur courage, leur énergie et leur temps au service de cette tâche, s'y consacrant corps et âme", assure le maire d'El Tiemblo, Arturo Varas, pour qui El Abuelo est "le symbole" de la ville.

La connaissance du terrain des habitants s'est avérée cruciale, selon le maire: "Ils savent où aller et où ne pas aller, et dans ce cas ils ont découvert le meilleur moyen de sauver notre châtaignier, qui est notre plus grand trésor".

"Ils voulaient tous y aller"

Les volontaires appartenaient à toutes les générations, y compris des habitants âgés qui se sont frayé un chemin dans la forêt en terrain escarpé pour aider à protéger l'arbre.

"Ils voulaient tous y aller car lorsqu'on est confronté à une telle catastrophe, tout le monde veut aider et se rendre sur place le plus rapidement possible pour empêcher d'autres destructions", selon le maire.

La châtaigneraie est très prisée des touristes, notamment en automne lorsque flamboient les couleurs orange et or des feuilles.

"Je suis très fier des habitants de ma commune qui se sont mobilisés", a souligné M. Carlos, le technicien qui vit à El Tiemblo.