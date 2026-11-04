LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-3M, Qnity Electronics, Wayfair, Duolingo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les actions américaines s'apprêtaient à ouvrir en hausse mercredi après que les démocrates ont remporté une victoire écrasante aux élections de mi-mandat, les investisseurs pariant qu'un Washington divisé pourrait limiter l'ampleur des changements politiques radicaux. .N

** Smith & Nephew PLC SNN.N :

BUZZ - Chute après confirmation de l’échec des négociations avec J&J et révision à la baisse des prévisions nL6N46L0K4

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - En hausse alors que de solides prévisions de croissance apaisent les craintes liées à l'IA nL3N46L0W5

** Barrick Mining Corp B.N :

** Newmont Corp NEM.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que les démocrates remportent haut la main les élections de mi-mandat aux États-Unis nL3N46L0ZC

** CVS Health Corp CVS.N :

BUZZ - Projet de scission en deux sociétés, le titre recule

nL3N46L1EE

** McDonald's Corp MCD.N :

BUZZ - En hausse après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux estimations nL6N46L0QR

** Lockheed Martin Corp LMT.N :

** RTX Corp RTX.N :

** L3Harris Technologies Inc LHX.N :

BUZZ - Les valeurs de la défense reculent alors que la victoire écrasante des démocrates met les dépenses du Pentagone sous les feux de la rampe nL3N46L10F

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - En baisse après l'annonce de l'abandon par la société d'un accord de 7 milliards de dollars avec Tencent sous la pression de Trump nL6N46L0R2

** ExxonMobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** ConocoPhillips COP.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

BUZZ - Les compagnies pétrolières reculent légèrement alors que la victoire écrasante des démocrates réduit la prime de risque liée à la guerre avec l'Iran nL3N46L13U

** Molina Healthcare Inc MOH.N :

** Centene Corp CNC.N :

** HCA Healthcare Inc HCA.N :

** Universal Health Services Inc UHS.N :

BUZZ - Hausse grâce à des perspectives de risque politique moins élevées nL3N46L13U

** Estee Lauder Companies Inc EL.N :

BUZZ - Hausse après l'annonce par la société d'objectifs de croissance et de marges à long terme nL6N46L0T3

** Trump Media & Technology Group Corp DJT.O :

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Les valeurs liées à Trump plongent sous l’effet de la "vague bleue" aux élections de mi-mandat nL6N46L0QP

** Block Inc XYZ.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel nL3N46L14J

** Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles nL3N46L14X

** First Solar Inc FSLR.O :

** Sunrun Inc RUN.O :

** Plug Power Inc PLUG.O :

BUZZ - Les entreprises du secteur des énergies propres progressent alors que les démocrates remportent une victoire écrasante au Congrès nL3N46L10O

** Stanley Black & Decker Inc SWK.N :

BUZZ - En hausse grâce à la révision à la hausse des prévisions et à un bénéfice supérieur aux attentes au troisième trimestre nL3N46L160

** FTC Solar Inc FTCI.O :

BUZZ - En hausse grâce à de solides perspectives de chiffre d'affaires et à l'obtention de nouveaux contrats nL3N46L17Q

** Cencora Inc COR.N :

BUZZ - En hausse grâce à la révision à la hausse des prévisions de bénéfice pour 2027 nL6N46L0XN

** Tesla Inc TSLA.O :

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - En baisse alors que le Texas bascule dans le camp démocrate nL6N46L0U2

** Uber Technologies Inc UBER.N :

BUZZ - Recule suite à des prévisions de bénéfice décevantes pour le quatrième trimestre nL3N46L18R

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce d'un accord sur les "produits chimiques éternels" et d'un nouveau programme de rachat d'actions nL6N46L0UZ

** HP Inc HPQ.N :

BUZZ - En baisse; nomme Emma Walmsley, ancienne directrice générale de GSK, au poste de directrice générale nL3N46L1A7

** Cboe Global Markets Inc CBOE.N :

** CME Group Inc CME.O :

** Nasdaq Inc NDAQ.O :

** Intercontinental Exchange Inc ICE.N :

BUZZ - Les courtiers y voient une opportunité d’achat après la chute des places boursières suite à l’autorisation des contrats à terme perpétuels sur actions individuelles

nL6N46L0TU

** Qnity Electronics Inc Q.N :

BUZZ - Le titre bondit après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles nL6N46L0UW

** Emerson Electric Co EMR.N :

BUZZ - Recule alors que les perspectives sont en deçà des estimations malgré des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions nL3N46L1CD

** Navitas Semiconductor Corp NVTS.O :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions optimistes et à un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes

nL6N46L0UC

** Kraft Heinz Co KHC.N :

BUZZ - En hausse après la cession de son activité café pour 650 millions de dollars nL6N46L0SS

** Cenovus Energy Inc CVE.N :

BUZZ - En hausse après des résultats du troisième trimestre portés par une production record nL3N46L1AJ

** Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel ajusté nL3N46L1DB

** CVR Energy Inc CVI.N :

BUZZ - En baisse après une cession d'actions de 500 millions de dollars dans le cadre de l'accord sur les raffineries de Marathon nL6N46L0WX

** Wayfair Inc W.N :

BUZZ - En hausse après la publication de résultats trimestriels encourageants nL6N46L0X7

** Duolingo Inc DUOL.O :

BUZZ - Le titre bondit grâce à des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes nL6N46L0RZ

** SolarEdge Technologies Inc SEDG.O :

BUZZ - Prévisions de chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieures aux estimations, le titre recule

nL3N46L1F3

** Datadog Inc DDOG.O :

BUZZ - Chute après la publication des résultats, les prévisions pour le quatrième trimestre décevantes nL3N46L1EA

** The GEO Group Inc GEO.N :

** CoreCivic Inc CXW.N :

BUZZ - Les opérateurs pénitentiaires chutent après la victoire écrasante des démocrates au Congrès nL6N46L0X0

** Fidelity National Information Services Inc FIS.N :

BUZZ - Chute en raison d’une baisse du bénéfice et de perspectives de croissance moins favorables; annonce le départ de son directeur financier nL3N46L1FW

** D R Horton Inc DHI.N :

** Lennar Corp LEN.N :

** Pultegroup Inc PHM.N :

** KB Home KBH.N :

BUZZ - Les constructeurs immobiliers américains en hausse après la victoire écrasante des démocrates au Congrès

nL3N46L163

** Kennametal Inc KMT.N :

BUZZ - Hausse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfice annuel nL3N46L1IH

** Flagstar Bank National Association FLG.N :

BUZZ - Morgan Stanley dégrade la note de Flagstar Bank en raison d’un retard dans son redressement nL6N46L0XT

** Ouster Inc OUST.O :

BUZZ - Le titre bondit après des chiffres d'affaires du troisième trimestre supérieurs aux attentes nL6N46L0XE

** Ceribell Inc CBLL.O :

BUZZ - En baisse, car une perte plus importante que prévu éclipse les résultats supérieurs aux attentes nL6N46L0WP

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - Poursuit sa baisse alors que la Deutsche Bank et Citi révisent à la baisse leur objectif de cours nL6N46L0YZ

** Trimble Inc TRMB.O :

BUZZ - En baisse après des résultats en deçà des attentes au troisième trimestre et une croissance plus modérée des revenus annuels récurrents (ARR) nL6N46L0YR