LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-3M, Gold Miners, Hasbro

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé mardi, les nouveaux efforts de médiation au Moyen-Orient ayant redonné confiance aux marchés, tandis que les investisseurs se tournaient vers les résultats d’entreprises qui pourraient s’avérer déterminants pour le marché de l’IA, confronté à des pressions persistantes.

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** 3M Co MMM.N :

BUZZ - En hausse après que la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N43N0R4

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement nL4N43N0O1

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Wheaton Precious Metals Corp WPM.N :

BUZZ - Les actions des sociétés d'argent cotées aux États-Unis progressent alors que les cours du métal grimpent

nL4N43N0NX

** Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N :

BUZZ - Recul suite à la cession d'actions d'une valeur de 1,1 milliard de dollars pour l'acquisition de WildFire Energy

nL6N43N0MN

** Hasbro Inc HAS.O :

BUZZ - Hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels nL6N43N0N0

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les sociétés minières de cuivre progressent grâce aux pénuries chinoises et aux espoirs de paix en Iran nL6N43N0N5

** Danaher Corp DHR.N :

BUZZ - Recul après la révision à la baisse des prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel nL4N43N0MN

** Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O :

BUZZ - Recul après l'abandon d'un médicament expérimental contre la drépanocytose nL4N43N0UU

** Mobileye Global Inc MBLY.O :

BUZZ - En hausse après la signature d'un accord pour fournir à Stellantis une technologie d'aide à la conduite basée sur le cloud nL4N43N0WR