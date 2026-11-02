Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en hausse alors que les échanges liés à l'IA se stabilisent ; les élections de mi-mandat au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,38%, S&P 500 +0,33%, Nasdaq +0,62%

* Élections de mi-mandat aux États-Unis mardi

* Estée Lauder en hausse après avoir revu ses prévisions annuelles à la hausse

* Les opérateurs télécoms en baisse après l'annonce que SpaceX serait en pourparlers pour racheter Boost Mobile ou utiliser son réseau

(Mise à jour des cours avant l'ouverture des marchés américains)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Les actions américaines s'apprêtaient à ouvrir en hausse lundi, les titres technologiques et liés à l'IA s'étant stabilisés après un mois d'octobre morose, les investisseurs tournant leur attention vers les élections de mi-mandat et une nouvelle semaine chargée en résultats d'entreprises.

Le Nasdaq-100 .NDX , à forte composante technologique, a perdu plus de 2.500 milliards de dollars de capitalisation boursière le mois dernier et était sur le point d’entrer en phase de correction, les investisseurs se montrant méfiants face à la flambée des dépenses des géants de la tech en matière d’IA, tout en attendant des signes de rendements plus solides.

Plusieurs entreprises ont également fait appel au marché obligataire pour financer ces investissements récemment, amplifiant les craintes selon lesquelles les dépenses financées par l’endettement deviendront plus difficiles à justifier à mesure que les coûts d’emprunt augmentent.

Le sentiment à l’égard du secteur de l’IA était globalement négatif la semaine dernière. Les médias ont rapporté vendredi qu’OpenAI avait revu à la baisse de 10 milliards de dollars l’objectif de son dernier tour de table . Un autre article indiquait que Blackstone avait informé ses investisseurs qu’Anthropic pourrait ne pas obtenir une notation « investment grade » après son introduction en bourse.

À 8h06 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 195 points, soit 0,38%, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 25,5 points, soit 0,33%. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 177,25 points, soit 0,62%.

Le moral s’est amélioré lundi, la plupart des valeurs de très grande capitalisation et des valeurs de croissance progressant lors des échanges avant l’ouverture. SpaceX SPCX.O et Alphabet GOOGL.O figuraient parmi les plus fortes hausses.

La plupart des fabricants de puces étaient en hausse, mais Intel INTC.O a prolongé ses pertes, reculant de 1%, après avoir enregistré vendredisa plus forte baisse journalière depuis les années 1980. La société a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel inférieur aux estimations du marché et a déclaré ne pas s’attendre à un flux de trésorerie positif cette année.

Son concurrent AMD AMD.O devrait publier ses résultats plus tard dans la semaine, tandis que le géant technologique Apple AAPL.O alégèrement progressé de 0,1%avant la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture.

“La volatilité devrait persister tout au long de la saison des résultats, et certaines entreprises pourraient être sanctionnées par le marché si elles ne répondent pas aux attentes de ce dernier sur tous ces fronts”, a déclaré Kiran Ganesh, stratège multi-actifs chez UBS Global Wealth Management.

L’appétit pour le risque a également été stimulé par la chute de plus de 4% des cours du pétrole, les pourparlers entre les responsables iraniens et qatariens concernant un accord visant à mettre fin à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran ayant fait naître l’espoir d’une atténuation des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient.

Parmi les principaux catalyseurs de cette semaine figurent les élections de mi-mandat américaines de mardi, qui détermineront si les démocrates parviendront à arracher le contrôle du Congrès au Parti républicain du président Donald Trump.

Selon la plupart des prévisions, les démocrates devraient remporter la Chambre des représentants, mais l’issue du Sénat reste plus incertaine. Les républicains ont contrôlé les deux chambres du Congrès au cours des deux premières années de l’administration Trump.

“Les élections de mi-mandat ont tendance à être défavorables au parti au pouvoir et une victoire démocrate à la Chambre des représentants ramènerait les États-Unis à un gouvernement divisé, ce qui ne serait guère inhabituel”, a déclaré Seth Meyer, responsable mondial de la gestion des portefeuilles clients chez Janus Henderson Investors.

Parmi les autres titres ayant réagi rapidement, Estée Lauder

EL.N a progressé de 2,4% après que le fabricant de produits de beauté a revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfices.

Les opérateurs de télécommunications américains AT&T T.N , Verizon VZ.N et T-Mobile TMUS.O ont chacun chuté de plus de 2% à la suite d’un article paru dans la presse indiquant que SpaceX SPCX.O était en pourparlers pour racheter le service mobile Boost Mobile d’EchoStar ECHO.O ou pour obtenir l’accès à son réseau.

L'action d'EchoStar a progressé de 4,9%.