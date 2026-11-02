États-Unis: le Parti démocrate déstabilisé par le revirement surprise d'une élue

L'élue démocrate Haley Stevens (au centre) a rallié Mike Rogers (d), candidat républicain au poste de sénateur dans le Michigan, au détriment du candidat de son parti, Abdul El-Sayed (à gauche) le 1er novembre 2026 ( AFP / JEFF KOWALSKY )

Le ralliement inattendu d'une élue du Michigan au candidat républicain au poste de sénateur dans cet État du nord des États-Unis ébranle les démocrates dans la dernière ligne droite des élections de mi-mandat.

Tournant casaque de façon spectaculaire, la représentante démocrate Haley Stevens a apporté dimanche son appui au républicain Mike Rogers, dans une des compétitions les plus en vue du scrutin qui se tient mardi.

Il est crucial pour les démocrates, dans leur quête de remporter le Sénat américain, de conserver leur siège dans le Michigan et donc de voir gagner leur candidat Abdul El-Sayed.

Dans une vidéo publiée dans un contexte de tensions croissantes avec M. El-Sayed qui l'avait battue lors de la primaire démocrate, Mme Stevens a dit accorder son "soutien à Mike Rogers pour le Sénat des États-Unis". Elle s'est ensuite affichée à ses côtés lors d'un office religieux dans une église afro-américaine.

"C'est une trahison abjecte", a jugé le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, conscient qu'il est possible que le contrôle du Sénat se joue à un siège près.

"Ouah, c'est ÉNORME !", a au contraire réagi Donald Trump sur son réseau Truth Social. "Haley a dit ce que peu de personnes osent dire", a-t-il poursuivi, saluant la "loyauté" et le "courage" de la représentante, et notant son influence auprès des électeurs juifs et afro-américains.

L'élue à la Chambre des représentants et M. El-Sayed s'opposent sur la politique américaine concernant Israël.

Dans sa vidéo postée dimanche, Mme Stevens affirme "ne pas avoir (sa) place dans la campagne d'Abdul" et reproche au candidat aux positions pro-palestiniennes de promouvoir des discours de "haine".

"Trahison" et votes clés

Samedi, ce dernier avait déclaré ne pas souhaiter la présence de l'élue centriste à un événement de campagne le lendemain.

Interrogé sur cette défection, Abdul El-Sayed, qui pourrait devenir le premier sénateur musulman aux États-Unis, a affirmé ne pas "penser à Haley Stevens", ajoutant être "moins intéressé par la politique politicienne que par les politiques publiques".

Avant le coup de théâtre, les sondages donnaient une légère avance à M. El-Sayed sur M. Rogers.

Les votes des communautés afro-américaine et juive du Michigan, traditionnellement démocrates, pourraient s'avérer clés.

Le Parti démocrate du Michigan a annoncé dimanche exclure de ses rangs Haley Stevens et d'autres voix ont appelé à la sortir du groupe démocrate à la Chambre, même si la représentante a assuré demeurer "une démocrate fière de l'être".

Signe de l'émotion provoquée, de nombreuses autres personnalités démocrates ont réagi, parmi lesquelles le maire de New Yorh Zohran Mamdani qui a également parlé de "trahison". Le sénateur Bernie Sanders a donné raison au chef de cabinet et d'autres collaborateurs de Haley Stevens qui ont démissionné.

La représentante a apparemment pris sa décision, qui dope les chances de Mike Rogers à la sénatoriale du Michigan, entre samedi soir et dimanche matin. Interrogée plusieurs fois dimanche sur CNN sur ce qui lui a fait changer d'avis pendant la nuit, Haley Stevens n'a su l'expliquer.