Les marchés asiatiques progressent grâce à l'engouement pour l'IA et à l'attention portée au sommet Trump-Xi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'IA tire les actions vers le haut, SK Hynix frôle les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

* Le dollar se maintient à un niveau élevé grâce aux anticipations de hausse des taux et à la demande de valeurs refuges

* Le pétrole dépasse les 100 dollars le baril alors que l'impasse sur le conflit au Moyen-Orient pèse

* La rencontre entre Trump et Xi devrait occuper les esprits des investisseurs

(Mises à jour sur l'Asie en fin de matinée) par Ankur Banerjee

Les actions ont progressé jeudi, portées par l'engouement pour l'IA qui a propulsé le sud-coréen SK Hynix au seuil du club des entreprises valant plus de 1 000 milliards de dollars, tandis que tous les regards étaient rivés sur le sommet à enjeux élevés entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping.

Trump a reçu un accueil triomphal au Grand Hall du Peuple à Pékin jeudi, alors qu'il entamait des pourparlers avec le président Xi, qui devraient porter sur leur fragile trêve commerciale et sur des points chauds tels que le conflit au Moyen-Orient et les ventes d'armes à Taïwan.

Michael Strobaek, directeur mondial des investissements chez Lombard Odier, a déclaré que le maintien du statu quo pourrait être le maximum que la rencontre Trump-Xi puisse réaliser.

"Je pense que, compte tenu des incertitudes entourant le cessez-le-feu au Moyen-Orient, cela pourrait suffire pour l’instant", a déclaré M. Strobaek, soulignant que les attentes sont faibles et que les conditions propices à une percée diplomatique majeure semblent peu probables.

L' .CSI300 , qui regroupe les valeurs vedettes chinoises, a reculé de 1 % après avoir atteint son plus haut niveau depuis fin 2021 en début de séance, tandis que le yuan CNY=CFXS a atteint son plus haut niveau depuis trois ans face au dollar, les traders suivant de près l'actualité de la rencontre Trump-Xi.

LES ACTIONS S'ENVOLENT GRÂCE À L'IA

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 0,3 %, oscillant près du record atteint la semaine dernière.

Le Nikkei japonais .N225 s'est hissé à un nouveau sommet historique, les données montrant que la demande liée à l'IA a en partie contribué à améliorer les bénéfices des entreprises japonaises. Le KOSPI de Séoul .KS11 a cédé ses gains initiaux pour terminer la journée à un niveau stable.

SK Hynix 000660.KS , l'une des valeurs phares de l'IA en Asie, est sur le point d'atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, devenant ainsi la deuxième entreprise sud-coréenne après Samsung à rejoindre le club des sociétés valant plus de 1 000 milliards de dollars. L'action SK Hynix a progressé de plus de 200 % cette année.

Les contrats à terme européens STXEc1 laissaient entrevoir une ouverture en hausse, tandis que les contrats à terme sur les actions américaines EScv1 progressaient de 0,13 %.

Les analystes mettent toutefois en garde contre le fait que la hausse des prix du pétrole et l'impasse dans les négociations visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient pourraient raviver les craintes inflationnistes.

"Les marchés tentent de suivre deux stratégies à la fois: l'IA et les résultats incitent à acheter la croissance, mais la géopolitique et les prix de l'énergie réécrivent discrètement la trajectoire de l'inflation en arrière-plan", a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

"Même si la séance d'aujourd'hui pourrait encore suivre la dynamique de l'IA, une remise en perspective macroéconomique reste probable à la suite de la rencontre entre Trump et Xi."

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont légèrement progressé à 105,89 dollars (XX,XX euros) le baril, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain s'établissaient à 101,33 dollars (XX,XX euros) le baril CLc1 . Les prix du pétrole restent bien au-dessus des niveaux d'avant-guerre, attisant les craintes inflationnistes dans le monde entier. O/R

LE DOLLAR SOUTENU PAR LES DONNÉES SUR L'INFLATION

Sur le marché des devises, le dollar américain a conservé ses gains, les investisseurs pariant sur une hausse des taux de la Réserve fédérale après la publication cette semaine de rapports sur l'inflation plus élevés que prévu.

Les prix à la production aux États-Unis ont enregistré leur plus forte hausse depuis début 2022, après la publication mardi des données sur les prix à la consommation qui ont montré que l'inflation annuelle avait augmenté à son rythme le plus rapide depuis trois ans.

La hausse de l'inflation et les données plus solides sur le marché du travail ont conduit certains traders à anticiper une éventuelle hausse des taux au premier semestre de l'année prochaine, alors même que de nombreux économistes et analystes continuent de considérer une baisse des taux comme la prochaine décision probable de la banque centrale américaine.

L'euro EUR= s'échangeait à 1,1716 dollar (XX,XX euros), proche de son plus bas niveau en une semaine. La livre sterling

GBP= s'établissait à 1,35282 dollar (XX,XX euros), laissant l'indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à six autres, à 98,458.

Le yen JPY= s'échangeait à 157,88 pour un dollar américain, les traders restant sur leurs gardes face à une nouvelle intervention de Tokyo après les récentes flambées qui, selon certaines sources, auraient été provoquées par l'intervention des autorités pour soutenir la devise malmenée.

Le rendement à deux ans US2YT=RR s'établissait à 3,9708 %, en baisse de 1,9 point de base mais proche du plus haut niveau atteint depuis un mois et demi lors de la séance précédente. Le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR s'établissait à 4,4629 %, après avoir frôlé mercredi son plus haut niveau depuis un an.