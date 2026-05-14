Le Danemark et l'Australie favoris des deuxièmes demi-finales de l'Eurovision

L'artiste suisse Veronica Fusaro à Vienne, en Autriche, le 10 mai 2026. ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Quinze nouveaux pays vont tenter à leur tour jeudi de se qualifier pour la finale de l'Eurovision, le Danemark et l'Australie comptant parmi les favoris, lors de la seconde demi-finale du célèbre concours à Vienne, en Autriche.

Le Danois Søren Torpegaard Lund, 27 ans, propose avec "Før vi går hjem" ("Avant de rentrer") un titre pop teinté d'électro renforcé par des effets visuels de clubbing.

"Je suis un grand fan du concours depuis que je suis enfant. Donc c'est fou pour moi d'être ici aujourd'hui", a-t-il déclaré à l'AFP dimanche.

L'Australie, qui participe à l'Eurovision sur invitation depuis 2015, a envoyé une valeur sûre, Delta Goodrem, 41 ans, qui a plus de neuf millions d'albums vendus à son actif. Avec sa ballade "Eclipse", elle évoque un alignement amoureux des planètes.

L'artiste danois Soren Torpegaard Lund à Copenhague, au Danemark, le 27 avril 2026. ( AFP / Matthew James Harrison )

Ces deux pays espèrent retrouver en finale la Finlande, la Grèce et Israël, les autres favoris qualifiés mardi lors d'une première soirée de sélection sous les lasers et des pluies de paillettes.

Monroe, la candidate de la France, figure aussi parmi les artistes les mieux placés pour succéder à l'Autrichien JJ à l'occasion du 70e anniversaire du plus grand télécrochet au monde.

La candidate va dévoiler jeudi au grand public la scénographie de son titre "Regarde!", mêlant pop et airs d'opéra.

Mais comme la représentante de l'Allemagne et celui du Royaume-Uni, principaux contributeurs financiers, sa place en finale est garantie.

La scène de l'Eurovision à Vienne, en Autriche, le 12 mai 2026. ( AFP / Tobias SCHWARZ )

En tant que pays hôte, l'Autriche jouit également de ce privilège cette année.

La Roumanie, Malte, l'Ukraine, Chypre ou encore la République tchèque peuvent espérer obtenir assez de points pour passer l'étape, contrairement à l'Arménie ou à l'Azerbaïdjan, estiment les parieurs en ligne.

Veronica Fusaro, la candidate de la Suisse, n'est pas non plus bien placée.

- "Fun, fun, fun" -

Le concours bénéficie d'un noyau dur de fidèles à travers le continent et le village Eurovision installé devant l'Hôtel de Ville de Vienne attire les passionnés avec karaoké et photomatons.

L'artiste australienne Delta Goodrem à Vienne, en Autriche, le 10 mai 2026. ( AFP / Tobias SCHWARZ )

"Tout le monde est ici pour l'Eurovision et tout le monde aime tellement ça. Il n'y a pas de fous, il n'y a pas d'idiots qui vont juste se saouler et créer des problèmes. C'est toujours fun, fun, fun", affirme à l'AFP Sasha, un fan croate.

Pour Markus, un fan autrichien, une partie du plaisir consiste à "écouter la musique de pays que nous n'écoutons pas habituellement".

Cette année, la scène de l'Eurovision est inspirée de l'opéra viennois, avec différents univers visuels créés pour les 35 prestations au total.

Des fans du candidat israélien dans la zone réservée à la presse de l'Eurovision à Vienne, en Autriche, le 12 mai 2026 ( AFP / Radek MICA )

Entre les numéros, les téléspectateurs entendront des extraits de "La Flûte enchantée" de Mozart, ainsi que le son d'un orchestre en train d'accorder ses instruments pendant la préparation des artistes en coulisse.

L'esthétique du décor de Florian Wieder, qui a également réalisé des scénographies pour U2, Ed Sheeran, Beyoncé et Robbie Williams, s'inspire du mouvement artistique de la Sécession viennoise, auquel appartenait le peintre Gustave Klimt.

Alors que l'an dernier le concours organisé par la Suisse avait rassemblé 166 millions de téléspectateurs, les organisateurs espèrent faire aussi bien pour cette édition ébranlée par le plus important boycott de son histoire en raison de la participation d'Israël.

Des manifestants propalestiniens à Vienne, en Autriche, le 12 mai 2026. ( AFP / Radek MICA )

S'il est très soutenu par des pays comme l'Allemagne et l'Autriche, mais aussi par des fans présents en nombre, Israël est accusé par certains Etats européens d'avoir influencé le vote du public lors du concours de 2025.

Ils lui reprochent aussi la manière dont il a mené la guerre dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque le 7 octobre 2023 du mouvement islamiste palestinien Hamas sur son sol.

"Ca jette clairement une ombre sur cette belle tradition qui consiste à être réunis par la musique", a regretté Kasia, une spectatrice polonaise, en sortant mardi de la première demi-finale, au cours de laquelle la prestation d'Israël a été perturbée par un spectateur qui a crié "Stop au génocide" et "Free Palestine".

Quatre personnes ont été expulsées de la salle.

L'Espagne, l'Irlande, la Slovénie, l'Islande et les Pays-Bas ont fait défection. Les trois premiers ne diffusent pas le programme.