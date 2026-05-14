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Trump promet un "avenir fabuleux" aux relations avec la Chine
information fournie par AFP 14/05/2026 à 06:11

Les présidents chinois Xi Jinping et américain Donald Trump, le 14 mai 2026 à Pékin ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Les présidents chinois Xi Jinping et américain Donald Trump, le 14 mai 2026 à Pékin ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le président Donald Trump a promis jeudi à son homologue Xi Jinping un "avenir fabuleux" entre les Etats-Unis et la Chine, faisant assaut de propos conciliants loin des tensions multiples entre les deux puissances à l'ouverture d'un sommet aux enjeux globaux.

Malgré l'accueil avec pompe réservé à M. Trump pour cette visite d'Etat, son hôte est resté dans un habituel et plus sobre registre, invoquant un historien de l'antiquité grecque, Thucydide, pour répéter que la Chine et les Etats-Unis devaient être "des partenaires, pas des rivaux".

Les sujets de crispation abondent: relations commerciales, guerre avec l'Iran, Taïwan, accès aux terres rares et aux semi-conducteurs, intelligence artificielle... autant de querelles aux prolongements internationaux.

Au-delà du caractère exceptionnel de la visite, la première d'un président américain depuis celle que M. Trump avait lui-même effectuée en 2017, le sommet est largement présenté comme l'occasion pour les deux parties de maintenir une certaine stabilité entre les deux premières puissances économiques mondiales et de ne pas envenimer les crises existantes.

Xi Jinping a déroulé le tapis rouge à Donald Trump à son arrivée au monumental Palais du Peuple, haut lieu du pouvoir jouxtant au coeur de la capitale l'immense place Tiananmen pavoisée aux couleurs chinoises et américaines.

Après avoir passé en revue une garde militaire au son d'une salve de canons, puis salué une foule d'enfants portant des fleurs et agitant les drapeaux des deux pays en scandant "bienvenue, bienvenue, chaleureuse bienvenue!", MM. Xi et Trump sont rapidement entrés dans le dur des sujets qui fâchent.

- "Ami" -

Avant que les portes ne se referment sur les journalistes, M. Trump, qui croit fort dans les relations personnelles entre puissants et affirme sa proximité avec M. Xi, a proclamé son "honneur d'être à (ses) côtés" et "l'honneur d'être (son) ami".

"Les relations entre la Chine et les Etats-Unis vont être meilleures que jamais", a-t-il dit. "Nous allons avoir ensemble un avenir fabuleux", a-t-il renchéri.

"J'ai un tel respect pour la Chine, pour le travail que vous avez accompli. Vous êtes un grand dirigeant, je le dis à tout le monde", a-t-il dit.

Donald Trump n'a évoqué spécifiquement aucune des querelles du moment, se concentrant sur les affaires qu'il espère voir réaliser par les nombreux chefs d'entreprise qui l'ont accompagné.

En haut de la liste de voeux de Washington figurent des accords dans le domaine de l'agriculture par exemple et peut-être la confirmation d'une commande massive d'appareils auprès de Boeing.

M. Trump espère aussi en la promesse d'investissements chinois aux Etats-Unis.

Pékin a insisté à l'approche du sommet sur sa quête de "stabilité".

Les deux superpuissances se sont livré en 2025 une farouche guerre commerciale aux répercussions planétaires, à coups de droits de douane exorbitants et de restrictions multiples, dès après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

MM. Xi et Trump ont conclu en octobre une trêve dont les suites devraient figurer parmi les sujets de discussion du sommet.

- "Pas des rivaux" -

Depuis octobre, la Chine ressent directement l'impact d'autres politiques conduites par M. Trump, au Venezuela et plus encore en Iran.

"Nous devons être des partenaires, pas des rivaux", a dit M. Xi à M. Trump.

"Pouvons-nous unir nos forces pour relever les défis mondiaux et apporter une plus grande stabilité au monde?", a-t-il demandé en citant les enseignements de Thucydide.

Xi Jinping s'est gardé des effusions personnelles dont il est peu coutumier en public, alors que Donald Trump avait affirmé mi-avril que le président chinois lui ferait un "gros câlin" à Pékin.

M. Xi donne un banquet en l'honneur de M. Trump jeudi soir. Vendredi, il partage le thé puis le déjeuner avec lui.

Selon le gouvernement américain, Donald Trump entend faire pression pour que la Chine, un partenaire stratégique et économique primordial de l'Iran - elle est le principal pays importateur de son pétrole - use de son influence en vue d'une sortie de crise dans le Golfe.

"Nous espérons les convaincre de jouer un rôle plus actif pour amener l'Iran à renoncer à ce qu'il fait actuellement, et à ce qu'il cherche à faire dans le golfe Persique", a déclaré le secrétaire d'Etat Marco Rubio à Fox News, selon un extrait d'une interview enregistrée pendant le vol vers la Chine.

M. Trump a dit cette semaine qu'il aura "une longue conversation" avec Xi Jinping sur l'Iran.

Une attention particulière sera accordée aux prises de position sur Taïwan, que la Chine considère comme faisant partie intégrante de son territoire et dont les Etats-Unis sont le principal soutien.

Donald Trump
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