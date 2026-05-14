Ukraine: un mort et 16 blessés dans une vaste attaque nocturne sur Kiev

Les secouristes dans les ruines d'un immeuble détruit par une frappe russe à Kiev, le 14 mai 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

Une personne a été tuée et 16 blessées dans une vaste attaque aérienne sur Kiev, 48 heures après l'expiration d'une trêve avec la Russie, ont annoncé les autorités.

Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a indiqué que la Russie avait frappé la ville avec "des drones et des missiles balistiques".

Des journalistes de l'AFP ont entendu au cours de la nuit plusieurs explosions ainsi que des tirs de la défense anti-aérienne.

L'attaque a touché six districts de la capitale ainsi que six autres de sa région, selon les autorités militaires.

"A l'heure actuelle, nous avons 16 personnes blessées dans l'attaque. Malheureusement, un personne est décédée", a indiqué le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymour Tkatchenko, sur Telegram.

Plusieurs immeubles ont été touchés, selon des images réalisées par des journalistes de l'AFP et le bilan officiel.

Après une trêve de trois jours à l'occasion de commémorations de la fin de la Seconde guerre mondiale, les attaques quotidiennes de la Russie sur les villes ukrainiennes ont repris dans la nuit de lundi à mardi.

- "800 drones" mercredi -

Mercredi, Moscou avait lancé au moins "800 drones" sur le pays, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Un immeuble de Kiev partiellement détruit par une frappe russe, le 14 mai 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

"On ne peut certainement pas qualifier de coïncidence le fait que l'une des attaques russes les plus massives et les plus longues contre l'Ukraine ait lieu précisément au moment où le président des Etats-Unis est arrivé en visite en Chine – une visite dont on attend beaucoup", avait-il alors déclaré.

M. Zelensky avait également exhorté son homologue américain à évoquer les moyens de mettre fin à l'invasion russe au cours de sa rencontre avec le chef de l'Etat chinois Xi Jinping, qui a débuté jeudi matin à Pékin.

Le cessez-le-feu en vigueur du 9 au 11 mai, négocié sous l'égide des Etats-Unis, avait été entaché par des accusations de violations de part et d'autre mais n'avait été marqué par aucune offensive d'ampleur.

En janvier, près de 15.000 civils ukrainiens avaient été tués et 40.600 blessés depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022, selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU) publié à cette date.

L'année 2025 a été la plus meurtrière après 2022, avec plus de 2.500 civils tués, selon ce document.