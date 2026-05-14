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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 06:00

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* BURBERRY BRBY.L doit publier ses résultats jeudi avant l'ouverture des marchés.

* VINCI SGEF.PA a annoncé mercredi soir avoir remporté un contrat de construction dans le cadre de la future ligne HS2 au Royaume-Uni, d'un montant total de 990 millions euros.

* MFE-MEDIAFOREUROPE MFEB.MI a publié mercredi un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes pour le premier trimestre, grâce à une baisse des coûts, ce qui semble indiquer que ses efforts pour réduire les dépenses commencent à porter leurs fruits.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41K0P9

(Rédigé par Diana Mandia)

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