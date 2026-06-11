LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Enliven Therapeutics, DXC Technology, Humacyte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont progressé jeudi, les investisseurs recherchant des opportunités d'achat parmi les valeurs technologiques malmenées et se montrant optimistes face aux signes de progrès dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran.

.N

** Alcoa Corp AA.N : ** Rio Tinto Ltd RIO.N : ** BHP Group Ltd BHP.N :

BUZZ - Les sociétés minières australiennes tombent à leur plus bas niveau depuis plus d'un mois en raison de la faiblesse des métaux et des difficultés de la demande chinoise

nL4N42J0AI

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Les actions de Hong Kong atteignent leur plus bas niveau depuis 11 mois suite à des rumeurs de départ du directeur général nL1N42J07E

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - Chute du titre en raison d'importantes dépenses prévues en IA pour 2027 et de plans d'endettement nL6N42J0F9

** General Dynamics Corp GD.N :

BUZZ - Jefferies relève la note et l'objectif de cours de General Dynamics, soulignant sa forte croissance nL4N42J0PF

** Brand Engagement Network Inc BNAI.O :

BUZZ - En hausse grâce au lancement d'une activité basée sur l'IA en partenariat avec une société de coaching santé

nL4N42J0SV

** PureCycle Technologies Inc PCT.O :

BUZZ - Chute suite à des opérations sur actions et des émissions de titres convertibles d'un montant de 395 millions de dollars nL6N42J0O3

** Dana Inc DAN.N :

BUZZ - En baisse suite à l'accord de 5,1 milliards de dollars avec Eaton Mobility nL4N42J0UL

** Energy Fuels Inc UUUU.N :

BUZZ - Bondit après avoir atteint son objectif annuel en matière d'uranium dès le milieu de l'année nL4N42J0VK

** Enliven Therapeutics Inc ELVN.O :

BUZZ - En hausse après la publication de données prometteuses en phase précoce pour un médicament contre la leucémie nL4N42J0XK

** Space and Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - Obtient une note optimiste d'Oppenheimer à la veille de son introduction en bourse nL6N42J0QS

** DXC Technology Inc DXC.N :

BUZZ - En hausse grâce à son partenariat avec Anthropic

nL6N42J0RZ

** Guardant Health Inc GH.O :

BUZZ - En hausse après l'autorisation par la FDA d'un test sanguin pour l'utilisation d'un médicament contre le cancer du poumon nL4N42J0YF

** Humacyte Inc HUMA.O :

BUZZ - Plonge après une vente d'actions de 50 millions de dollars nL6N42J0SX