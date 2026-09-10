 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les livraisons de gazole à faible teneur en soufre pour septembre reculent à l'échéance, selon les données de l'ICE
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 15:32
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les livraisons de gazole à faible teneur en soufre LGOc1 pour le mois de septembre ont chuté à 740 lots, soit 74.000 tonnes métriques, à l'échéance, contre 1.058 lots en août, selon les données publiées jeudi par l'Intercontinental Exchange.

Le contrat a expiré à 1.464,00 dollars la tonne.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
30,3 +6,54%
CAC 40
8 127,29 -0,36%
Pétrole Brent
104,53 +2,73%
HAFFNER ENERGY
0,655 -3,68%
SOITEC
135,75 -5,93%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank