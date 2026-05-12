Les livraisons de gazole à faible teneur en soufre pour mai augmentent à l'échéance, selon les données de l'ICE

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Les livraisons de gazole à faible teneur en soufre LGOc1 pour mai ont atteint 2 416 lots, soit 241 600 tonnes, à l'échéance, contre 1 568 lots en avril, selon les données publiées mardi par l'Intercontinental Exchange.

Le contrat a expiré à 1 219 dollars la tonne.