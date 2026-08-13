NBA : les mythiques Los Angeles Lakers rachetés pour 12,5 milliards de dollars, le clan Trump dans l'opération

Selon le média sportif américain ESPN , la franchise culte du basket américain va changer de main, dans un rachat record mené par l'ex-patron de Disney Bob Iger et Joshua Kushner, frère du gendre de Donald Trump, dont le nom a déjà été cité dans le projet avorté de privatisation de la Fifa.

Les Los Angeles Lakers ont remporté 17 fois le championnat de NBA, seulement devancés au palmarès par les Boston Celtics (18) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Après avoir espéré une percée dans le football avec la tentative d'ouverture de la Fifa à des investisseurs privés, le clan Trump a signé une opération retentissante dans le monde du sport avec le rachat des célèbres Los Angeles Lakers.

La célèbre franchise californienne de basketball va ainsi être rachetée pour la somme record de 12,5 milliards de dollars (10,8 Mds EUR) par Joshua Kushner, entrepreneur et frère du gendre de Donald Trump, et l'ancien patron de Disney Bob Iger, a rapporté mercredi 12 août le média américain ESPN .

Ayant vu notamment passer à travers les décennies les stars du basket de Kareem Abdul-Jabaar, Magic Johnson, ou encore Kobe Bryant, ce bastion historique de la NBA va changer de propriétaire pour la deuxième fois en un an, après son rachat par Mark Walter pour 10 milliards de dollars, dans ce qui constituait à l'époque la transaction la plus chère du sport aux Etats-Unis.

"En tant que fans de longue date de la NBA, nous sommes profondément honorés d'avoir l'opportunité de prendre les rênes des Los Angeles Lakers, l'une des franchises sportives les plus emblématiques au monde", ont déclaré MM. Kushner et Iger dans un communiqué relayé par ESPN.

Les Lakers, champions à 17 reprises, le deuxième meilleur total de la NBA, ont bâti leur légende grâce aux nombreuses stars qui ont porté les couleurs "purple and gold" (violet et or), de Jerry West à LeBron James. Le club jouit d'une image mêlant titres et glamour depuis les années 1980 surnommées "showtime", avec en têtes d'affiche Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar qui ont concrétisé sur le parquet la vision du propriétaire de l'époque Jerry Buss pionnier du divertissement dans le sport, entre stars du cinéma invitées au premier rang et pom-pom girls.

La famille Buss, aux manettes depuis 1979, a passé la main l'an dernier à Mark Walter, à la tête de la holding TWG Global qui contrôle notamment les Los Angeles Dodgers (baseball) et possède une part dans le consortium BlueCo possédant les clubs de foot de Chelsea et Strasbourg.

Le milliardaire américain ne sera resté qu'une seule saison, conclue par une élimination en demi-finale des play-offs de la conférence Ouest par Oklahoma City.

Nouvelle ère avec Luka Doncic

Il est également visé par une enquête fédérale pour des soupçons de fraude fiscale liée à son activité dans les assurances.

"Posséder les Lakers a été l'un des plus grands honneurs de ma vie - un investissement extraordinaire, mais ce que je garderai en mémoire, c'est la communauté, les supporters et une ville qui considère cette équipe comme sa famille", a déclaré Walter dans un communiqué.

Joshua Kushner, le frère de Jared Kushner, l'époux d'Ivanka Trump, est le fondateur et le patron du fonds Thrive Eternal, au cœur d'une récente polémique mondiale pour avoir voulu acheter des parts dans une société commerciale que la Fifa souhaitait créer avant d'abandonner son projet.

Bob Iger, 75 ans, a été PDG de Disney de 2005 à 2020 puis à nouveau entre 2022 et 2026. Il a racheté en 2024 la franchise de foot féminin Angel City FC, basée à Los Angeles.

"Fans des Lakers, vous ne pourriez pas avoir deux meilleurs propriétaires. Je connais Bob personnellement depuis plus de 40 ans - il a toujours aimé les Lakers et le basket, et il va rapporter des titres à LA", s'est réjoui sur X Magic Johnson. La transaction doit encore être approuvée par la NBA, selon ESPN.

Côté sportif, les Lakers entament cet été un nouveau cycle avec le départ pour Philadelphie de la superstar Lebron James, qui laisse le champ libre au Slovène Luka Doncic. Les Lakers ont remporté leur dernier titre en 2020, et ont depuis été dépassés par les Boston Celtics, vainqueurs d'une 18e bague en 2024. Selon le média spécialisé Sportico, seules les franchises de football américain des Dallas Cowboys (15,5 Mds USD) et des Los Angeles Rams (12,7 Mds) possèdent une évaluation supérieure au prix payé par Joshua Kushner et Bob Iger pour les Lakers.