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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 08:45
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(Actualisé avec Thyssenkrupp, Valneva, Maersk et Entain)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* THYSSENKRUPP TKAG.DE - le conglomérat industriel allemand a rehaussé jeudi la fourchette basse de ses prévisions de bénéfices pour 2026, porté par la bonne performance de ses divisions acier, marine et négoce de matériaux, ainsi que par les réductions de coûts liées à son programme d’amélioration de l’efficacité en cours.

* VALNEVA VLS.PA - Le laboratoire français a annoncé jeudi avoir creusé sa perte opérationnelle au premier semestre, citant notamment la baisse des ventes et des volumes de production sur l’ensemble de son portefeuille.

* MAERSK MAERSKb.CO - Le groupe danois de porte-containers a surpassé jeudi les attentes sur son bénéfice et a relevé ses perspectives pour la deuxième fois cette année, le conflit au Moyen-Orient et la forte demande ayant dopé les frais de transport.

* ENTAIN ENT.L - Le propriétaire de Ladbrokes a fait état jeudi d'un bénéfice de base supérieur aux attentes, les baisses des coûts et le surcroit d'activité lié à la Coupe du monde de la Fifa ayant aidé le groupe à absorber l'impact des taxes sur les jeux d'argent en Grande-Bretagne.

* PANDORA PNDORA.CO - Le joaillier danois a relevé mercredi sa prévision de croissance organique pour cette année, dans une fourchette comprise entre 0% et 3%, contre -1% à 2% précédemment, tandis que la marge bénéficiaire d'exploitation est attendue dans une fourchette de 22% à 23%, contre 21% à 22% auparavant.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4440UF

(Rédigé par Claude Chendjou et Augustin Turpin)

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