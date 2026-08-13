Thyssenkrupp: prévisions annuelles resserrées grâce à une amélioration de la rentabilité

Le géant industriel allemand Thyssenkrupp a légèrement resserré ses prévisions annuelles après avoir amélioré sa rentabilité au troisième trimestre de son exerice décalé 2025/2026, fruit d'une profonde restructuration.

( AFP / INA FASSBENDER )

D'avril à juin, le résultat opérationnel (Ebit) ajusté du groupe basé à Essen (ouest) est ressorti à 183 millions d'euros, en hausse de 18% sur un an, selon un communiqué de résultat.

Cette hausse est particulièrement due à la contribution de la branche acier, nid à problème du groupe frappé par les surcapacités asiatiques et les prix de l'énergie élevés en Allemagne.

Un programme de restructuration en cours, prévoyant la suppression de plus d'un tiers des effectifs du groupe d'ici 2030, ainsi que le coût avantageux des matières premières ont aidé cette division, souligne le communiqué.

Sur cette base, le groupe a légèrement resserré sa prévision annuelle d'Ebit ajusté, s'attendant à un chiffre compris entre 600 et 900 millions d’euros, contre 500 et 900 auparavant.

Au troisième trimestre, Thyssenkrupp a aussi dégagé un résultat net de 34 millions d’euros, contre une forte perte l'an dernier.

Ce bénéfice résulte d'un gain comptable de 131 millions d'euros tiré de la cession de sa participation dans les hauts fourneaux de l'aciérie Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM).

Le groupe s'attend désormais à une perte nette de 400 à 700 millions d'euros, et non de 400 à 800, sur l'exercice entier.

Quant au chiffre d'affaires, il a progressé de 8% sur un an à 8,8 milliards d'euros, légèrement moins qu'attendu par les analystes sondés par Factset.

Les commandes ont dégringolées de 24% à 7,7 milliards d'euros, en raison de volumes exceptionnels l'an dernier à la même période dans sa branche navale TKMS.

Pour redevenir rentable, le conglomérat veut se transformer en une holding financière et ouvrir toutes ses activités aux investissements externes.

Après TKMS l'an dernier, Thyssenkrupp espère introduire sa branche de matériaux accelis en Bourse d'ici la fin de l'année, après le vote de l'assemblée générale en ce sens début août.