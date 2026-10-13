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Les législateurs demandent à la FAA de suspendre l'utilisation d'un nouvel outil d'intelligence artificielle dans la gestion des vols dans la région de Washington
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 19:55

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, plus d’une vingtaine de parlementaires ont demandé à l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) de suspendre l’utilisation d’un nouvel outil d’intelligence artificielle dans la région de Washington destiné à assister les contrôleurs aériens, invoquant des préoccupations en matière de sécurité.

Ces élus, parmi lesquels figurent les représentants démocrates April Delaney, Alexandria Ocasio-Cortez et Don Beyer, ont déclaré dans une lettre qu'ils étaient préoccupés par le projet pilote de la FAA “car nous n'avons vu aucun rapport d'évaluation ou d'essai en matière de sécurité, et nous n'avons pas non plus eu connaissance de mesures visant à former le personnel chargé de la sécurité aérienne à l'utilisation optimale de cet outil”.

IA: Intelligence artificielle
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