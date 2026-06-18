Les investisseurs se préparent à une Fed moins prévisible alors que Warsh redéfinit les règles du jeu

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* Une réunion aux accents « hawkish » prend les investisseurs au dépourvu

* La nouvelle stratégie de communication de la Fed pourrait également entraîner de la volatilité

* Warsh lance une révision en profondeur de la banque centrale

par Lewis Krauskopf et Laura Matthews

L’ère Kevin Warsh à la Réserve fédérale a débuté par un choc à Wall Street, les investisseurs se préparant à des mouvements brusques alors que la banque centrale cesse de laisser entrevoir d’éventuelles hausses de taux d’intérêt.

La Fed a maintenu ses taux d'intérêt inchangés comme prévu mercredi , mais les nouvelles projections et les commentaires de Warsh, qui présidait sa première réunion en tant que président, ont pris les traders au dépourvu et ont conduit les marchés à anticiper une éventuelle hausse d'ici quelques mois.

Les investisseurs sont désormais confrontés à une Fed plus opaque sous la direction de M. Warsh, qui s'éloigne de ses indications prospectives et remanie son message – un changement susceptible d'introduire une nouvelle volatilité sur les marchés.

Sa première déclaration de politique monétaire a supprimé les indications sur l’évolution future des taux, tandis qu’il a laissé entrevoir d’éventuels changements dans la manière dont la Fed communique, interprète les données et aborde l’inflation.

“Il démarre sur les chapeaux de roue et impose sa marque sur tout ce qui touche à la Fed”, a déclaré Michael Reynolds, vice-président chargé de la stratégie d’investissement chez Glenmede.

D'AUTRES SURPRISES DE LA FED À VENIR?

Les investisseurs attendaient avec impatience les débuts de M. Warsh pour obtenir des indices sur la manière dont la Fed pourrait modifier son fonctionnement sous cette nouvelle direction.

L’un des changements immédiats a été un communiqué de politique monétaire allégé, omettant toute mention de mesures potentielles à court terme, reprenant ainsi le format utilisé par l’ancien président de la Fed, Alan Greenspan, qui a dirigé la banque centrale de 1987 à 2006.

“On passe de ce qui était, selon moi, la Fed la plus transparente – qui n’aimait pas créer de surprises ni de déceptions – à une Fed moins transparente, qui ne veut pas être enfermée dans un carcan ni liée par les orientations prospectives données précédemment”, a déclaré Michael Arone, stratège en chef des investissements chez State Street Investment Management.

M. Warsh a déclaré que les marchés financiers devraient évaluer les titres en fonction de leur propre lecture de l’économie plutôt que d’essayer d’anticiper l’interprétation des données par les décideurs politiques.

Au cours des vingt dernières années, les marchés ont systématiquement anticipé les décisions de la Fed avec une très grande précision, a déclaré David Seif, économiste en chef pour les marchés développés chez Nomura.

“La simplification de la communication pourrait, à terme, signifier la fin de cette idée qui persiste depuis un certain temps, selon laquelle la Fed ne surprend presque jamais les marchés”, a déclaré M. Seif.

M. Warsh a également annoncé un réexamen des opérations de la Fed, notamment de son bilan, de sa communication, de ses sources de données, de sa productivité et de ses effectifs, ainsi que de son cadre de lutte contre l’inflation.

“Tant ce qu’il a dit que ce qu’il a délibérément choisi de ne pas dire ont montré au marché et aux observateurs de la Fed que la manière dont celle-ci communiquera à l’avenir va changer de manière sensible”, a déclaré Joseph Purtell, gestionnaire de portefeuille chez Neuberger Berman.

LES MARCHÉS SE PRÉPARENT À DE PROCHAINES HAUSSES DES TAUX D'INTÉRÊT

Une Fed plus restrictive pourrait freiner la longue reprise boursière en augmentant les coûts d’emprunt pour les entreprises et les consommateurs, tout en faisant grimper le dollar et les rendements obligataires.

Les marchés avaient entamé l’année 2026 en anticipant de nouvelles baisses de taux, mais cette tendance s’est inversée après que la guerre américano-israélienne avec l’Iran de fin février a fait grimper les prix de l’énergie et l’inflation, orientant les anticipations vers une éventuelle hausse en fin d’année. Des données récentes ont montré que l’inflation se situait bien au-dessus de l’objectif annuel de 2 % de la Fed, un objectif que M. Warsh a réaffirmé mercredi.

La réunion de mercredi a renforcé les anticipations de resserrement des marchés. Les projections trimestrielles de la Fed ont révélé que neuf responsables de la Fed anticipent désormais une hausse des taux d’ici la fin de l’année 2026. L’accent mis par M. Warsh sur la stabilité des prix lors d’une conférence de presse a été interprété comme un signal de resserrement par les marchés, a déclaré Josh Jamner, analyste senior en stratégie d’investissement chez ClearBridge Investments.

Mercredi en fin de journée, les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux laissaient entrevoir une probabilité supérieure à 50 % d’une hausse lors de la réunion de la banque centrale en septembre, selon le CME FedWatch.

“Le mois de septembre est désormais une option très "réelle" en termes de possibilité de hausse des taux, mais si les données de juin s’avèrent très fortes, je pense qu’ils pourraient relever les taux dès juillet”, a déclaré Dustin Reid, stratège en chef des titres à revenu fixe chez Mackenzie Investments à Toronto.

Les actions ont reculé mercredi après avoir frôlé des niveaux records, l’indice de référence S&P 500 .SPX clôturant en baisse de 1,2 %. Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans US2YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis février 2025, tandis que le dollar s’est raffermi sur l’ensemble des fronts.

Cependant, certains investisseurs estiment que la réaction à la réunion de mercredi est peut-être exagérée, affirmant qu’ils doutaient que des hausses de taux soient imminentes. M. Warsh lui-même n’a pas participé aux projections de taux qui ont déclenché une partie de cette réaction “hawkish”.

La baisse des cours du pétrole a constitué un facteur clé pour les investisseurs, le brut américain ayant chuté à environ 75 dollars le baril mercredi, dans le sillage de l’accord conclu ce week-end entre les États-Unis et l’Iran.

“Je ne pense pas que cela soit nécessairement aussi "hawkish" que les gens le laissent entendre, car (Warsh) comprend que les prix de l'essence vont probablement faire baisser l'inflation globale à terme”, a déclaré Drew Matus, stratège en chef des marchés chez MetLife Investment Management, dans le New Jersey.