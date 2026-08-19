Les investisseurs se montrent sceptiques face aux ventes de Carlsberg en Chine malgré le succès des boissons non alcoolisées

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* Carlsberg n'atteint pas les prévisions en matière de bénéfices, de volumes et de chiffre d'affaires

* Le cours de l'action atteint son plus bas niveau depuis sept semaines en raison de ventes décevantes en Chine

* La croissance de l'activité boissons non alcoolisées soutient les résultats et les prévisions

* Le brasseur table désormais sur une croissance annuelle de ses bénéfices d’au moins 4%, contre 2% précédemment

(Réécriture incluant les cours de l'action et les performances du premier semestre; mise à jour des déclarations du directeur général et des analystes aux paragraphes 4 à 7) par Emma Rumney

Le brasseur danois Carlsberg

CARLb.CO n'a pas atteint mercredi les estimations de bénéfices et de chiffre d'affaires semestriels, les conditions météorologiques difficiles venant aggraver la faiblesse de la demande en Chine, ce qui a fait chuter son cours de bourse de près de 4%, à son plus bas niveau depuis sept semaines.

L’action du troisième brasseur mondial a chuté malgré ses prévisions d’un bénéfice annuel se situant dans la partie haute de la fourchette indiquée précédemment, l’entreprise affirmant que les retombées positives de son rachat en 2025 du fabricant de boissons non alcoolisées Britvic se concrétisaient plus rapidement que prévu.

Le fabricant de Kronenbourg 1664 et de Tuborg n'a pas atteint les prévisions des analystes en matière de volume des ventes, de chiffre d'affaires et de bénéfices au premier semestre, pénalisé par la Chine, son plus grand marché de la bière, où les conditions météorologiques, notamment les typhons et les inondations, ont encore pesé sur la demande.

Le directeur général Jacob Aarup-Andersen a déclaré que ces conditions météorologiques, qui se sont prolongées jusqu’en juillet, avaient pesé sur les ventes à un moment où les distributeurs locaux de bière disposaient de stocks plus importants que d’habitude pour les mois d’été, ce qui signifie que les résultats de Carlsberg risquent également d’être affectés au troisième trimestre.

“C'est un impact avec lequel nous devons simplement composer”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d'une conférence téléphonique.

LES BOISSONS NON ALCOOLISÉES, UNE LUMIÈRE DANS L'HORIZON

La Chine a constitué le “point noir” des résultats et a déterminé la réaction du cours de l’action, a déclaré Haider Anjum, analyste chez Jyske Bank, ajoutant que Carlsberg avait par ailleurs affiché de solides performances dans les boissons non alcoolisées, la réduction de la dette et la génération de trésorerie.

La société a racheté Britvic en 2025 dans le cadre d’une réorientation vers les boissons non alcoolisées visant à faire face à des années de faible demande de bière. Récemment, les brasseurs ont eu du mal à augmenter leurs volumes en raison de la flambée du coût de la vie, des turbulences géopolitiques – notamment la guerre en Iran et les droits de douane américains – ainsi que de l’évolution des habitudes de consommation.

Carlsberg a indiqué que le volume de ses ventes de boissons non alcoolisées avait progressé de 9% et représentait désormais 30% de son portefeuille. Aarup-Andersen a déclaré que la bière resterait un élément clé, mais que les boissons non alcoolisées offraient un plus grand potentiel de croissance.

Carlsberg prévoit désormais de réaliser environ 50% des synergies totales attendues, estimées à 110 millions de livres sterling (149 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars), issues de son rachat de Britvic en 2026, contre une prévision antérieure de 30% à 40%.

Cela l’a incitée à resserrer la fourchette de ses prévisions pour la croissance du résultat d’exploitation annuel, qu’elle situe désormais entre 4% et 6%. Elle prévoyait auparavant une croissance comprise entre 2% et 6%.

Carlsberg a annoncé un résultat d'exploitation de 7,45 milliards de couronnes danoises (1,15 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars) pour le premier semestre, en deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur 7,55 milliards de couronnes.

(1 dollar = 6,4515 couronnes danoises)

(1 dollar = 0,7383 livre sterling)