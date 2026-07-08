Les investisseurs reçoivent un « signal d'alarme » sur l'inflation alors que Trump fait grimper les cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le prix du Brent bondit de 7,5 % pour avoisiner les 80 dollars le baril

* Les rendements des obligations à court terme s'envolent

* Les marchés boursiers semblent fragiles

Les investisseurs internationaux ont eu un rappel brutal de la rapidité avec laquelle le marché pétrolier peut raviver les craintes d’inflation et de volatilité, après que le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que l’accord provisoire avec l’Iran visant à mettre fin à la guerre « » était rompu .

Les actifs sensibles à l’inflation, tels que les obligations et l’or, ont chuté face à une flambée de 5 % du prix du pétrole.

« C’est un véritable signal d’alarme pour les marchés », a déclaré Aneeka Gupta, directrice de la recherche macroéconomique chez Wisdomtree.

On s’attendait à ce « que l’on commence probablement à voir le pétrole revenir sur les marchés, et que les anticipations d’inflation soient revues à la baisse ».

TOUT LE MONDE A LES YEUX RIVÉS SUR LE PÉTROLE

Les cours du pétrole ont inévitablement été les premiers à réagir aux nouvelles en provenance du Golfe et ont bondi de près de 6 % mercredi, atteignant leur plus haut niveau depuis deux semaines après les déclarations de Trump. Cela dit, les contrats à terme sur le Brent, à près de 78 dollars le baril, sont loin des 100 dollars et plus auxquels ils se négociaient depuis deux mois à partir de la mi-mars, ce qui avait fait passer les indicateurs d’inflation des décideurs politiques au rouge vif. Les prix avaient chuté rapidement après la signature, en juin, d’un premier protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran, qui avait permis la réouverture du détroit d’Ormuz, le pétrole provenant des pétroliers bloqués dans le Golfe ayant alors envahi le marché, provoquant une mini-surabondance.

La question est de savoir où les prix se stabiliseront une fois cette mini-surabondance passée. Les derniers développements rendront-ils les pétroliers moins enclins à revenir dans le Golfe? GARDER CONFIANCE Cette nouvelle est tombée à un moment inopportun pour les marchés boursiers. Un certain doute s’installe autour de l’essor de l’IA, les traders se demandant si les entreprises qui ont engrangé des milliards de dollars grâce aux puces et aux modèles d’IA continueront à le faire si les goulots d’étranglement de l’offre s’atténuent, ou si la demande ne se concrétise pas comme elles l’espèrent.

Depuis le plus haut historique atteint par le Nasdaq le 1er juin, les fabricants de puces mémoire ont subi une correction baissière volatile. Un ETF composé d’actions de fabricants de puces mémoire DRAM.N a chuté de près de 8 %, tandis que l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a reculé de 5 %.

Le reste du marché, hors IA, s’en est beaucoup mieux sorti. L’indice S&P 500 à pondération égale .EWGSPC , qui élimine l’impact disproportionné des plus grandes capitalisations, a progressé de près de 3 %, et l’indice européen STOXX 600, peu exposé à l’IA .STOXX , affiche une hausse de 4 %.

LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES S'ENVOLENT Les rendements obligataires ont bondi après les déclarations de Trump, suivant l’exemple des cours du pétrole, les traders ayant revu à la hausse leurs anticipations de hausse des prix et se positionnanten prévision d’une remontée des taux d’intérêt, inversant ainsi la tendance des dernières semaines qui voyait les paris sur les hausses s’atténuer.

Les contrats reflétant les anticipations d’inflation de l’IPC de la zone euro à un an ont progressé de 14 points de base (pb) pour s’établir à 1,992 % EUCPIZ1Y=TWEB , et les traders tablaient en dernier lieu sur un resserrement supplémentaire d’environ 35 pb cette année de la part de la Banque centrale européenne, contre 25 pb mardi.

Ils tablaient sur un resserrement de 36 points de base de la part de la Réserve fédérale, selon les données de LSEG sur le marché des fonds fédéraux, et de 32 points de base de la part de la Banque d’Angleterre. Les marchéss’attendentnéanmoinsà ce que l’inflation à la consommation aux États-Unis s’établisse à seulement 2,15 % d’ici un an USCPIZ1Y=TWEB , en forte baisse par rapport aux 4,2 % enregistrés en mai.

Les obligations à court terme, sensibles aux anticipations de taux d’intérêt, ont connu les variations les plus marquées.

Les rendements des obligations à 2 ans de l’Allemagne et du Royaume-Uni DE2YT=RR GB2YT=RR ont tous deux bondi de 10 points de base pour atteindre leur plus haut niveau depuis un peu moins d’un mois. La réaction aux États-Unis, qui sont un exportateur d’énergie, a été moins marquée, les rendements à 2 ans n’ayant progressé que de 5 points de base.

REPRISE DE LA VOLATILITÉ La volatilité avait été pratiquement inexistante pendant la majeure partie des derniers mois, mais les nouvelles de mercredi ont fait grimper plusieurs indices de volatilité.

L’indice de volatilité VIX .VIX était revenu à ses niveaux d’avant-guerre début juin, à l’exception d’un bref pic lié aux inquiétudes concernant les valeurs technologiques en forte hausse. On observe une évolution similaire pour les indicateurs de volatilité des obligations .MOVE et des devises EUR3MO= : une baisse quasi ininterrompue ces dernières semaines, suivie d’un rebond mercredi.

Les indices boursiers fortement exposés au secteur des semi-conducteurs, comme ceux de la Corée du Sud ou de Taïwan, font figure d’exception, avec une volatilité stratosphérique.

L’OR PERD DE SON ÉCLAT

Le cours de l’or est inférieur de 23 % à son niveau d’avant le début de la guerre. Jusqu’alors, il avait connu une hausse de 70 % sur six mois, les banques centrales, les investisseurs institutionnels et les day traders s’étant tous rués sur l’or.

Après avoir connu un rebond timide depuis début juillet, l’or XAU= est presque revenu à son niveau du début du mois, s’échangeant en baisse de 1,1 % sur la journée à 4 060 dollars l’once. Ce métal précieux, généralement considéré comme une valeur refuge et une couverture contre l’inflation, a d’abord vu son cours augmenter lorsque la guerre en Iran a éclaté, mais a ensuite connu une chute brutale presque instantanée.

Plutôt que la demande de valeur refuge, ce sont la vigueur du dollar et les paris croissants sur une hausse des taux par les banques centrales qui ont dominé les anticipations des investisseurs, mettant les cours sous pression.

​