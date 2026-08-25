Les investisseurs ne se laissent pas impressionner par le projet de sanctions américaines contre l'Iran, tandis que le bitcoin poursuit son ascension

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les États-Unis menacent les pays qui font des affaires avec l'Iran, mais cette annonce déçoit

* Le dollar se raffermit, les rendements des bons du Trésor américain restent stables alors que les investisseurs évaluent les plans de rachat de dette

* Les investisseurs attendent les résultats de Nvidia pour trouver un nouveau catalyseur

(Mise à jour des cours) par Marc Jones et Rae Wee

Les marchés boursiers et obligataires mondiaux ont retrouvé un certain calme mardi, les investisseurs ayant fait fi des projets américains visant à étendre les sanctions contre l’Iran et s’étant mis en condition pour les résultats attendus mercredi de la société la plus valorisée au monde, Nvidia. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, avait averti lundi les pays de rompre leurs liens financiers avec l’Iran sous peine de sanctions secondaires dans le cadre de ce qui avait été qualifié de « Jour J économique », mais le département du Trésor s’est abstenu d’imposer effectivement des sanctions. Cela avait provoqué un léger recul pendant la nuit tant des cours du pétrole LCOc1 que des rendements des obligations d’État de référence, ces derniers ayant également été soutenus par un article indiquant que le Trésor américain pourrait puiser dans son compte de trésorerie pour financer une augmentation des rachats de dette américaine . O/R US/ Les contrats à terme de Wall Street laissaient entrevoir une ouverture en hausse à New York dans peu de temps, tandis que les actions européennes progressaient de 0,4 %, les investisseurs étant rassurés par l’annonce américaine sur l’Iran, moins sévère que redouté, mais ce qui a également fait grimper les valeurs du secteur de la défense en raison de la probabilité que le conflit se poursuive encore quelque temps. /EU Sur le marché des changes, le dollar .DXY a également légèrement progressé face à l’euro EUR= et au yen japonais

JPY= , même si c’est la rupture de la corrélation traditionnelle avec les rendements obligataires qui a retenu l’attention des traders à la suite de la dernière vague de volatilité .

Michael Metcalfe, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale chez State Street Global Markets, a déclaré que la hausse des rendements et la faiblesse du dollar au cours du dernier mois étaient le signe d’un possible retour d’un « biais négatif » à l’égard du billet vert.

« Il y a simplement une certaine inquiétude concernant la situation budgétaire aux États-Unis, ce qui se traduit par cette faiblesse classique du dollar et une hausse des rendements », a-t-il déclaré, ajoutant que les prochains jours s’annonçaient également intéressants, à l’approche de la conférence annuelle de la Réserve fédérale à Jackson Hole.

L’autre domaine qui a été secoué par les craintes liées à ce que l’on appelle la « dépréciation du dollar » est le marché mondial des cryptomonnaies.

Le bitcoin BTC= a franchi mardi la barre des 80 000 dollars pour la première fois depuis la mi-mai, après un nouveau bond de 2 % pendant la nuit, portant sa hausse sur les dix derniers jours à plus de 30 %.

L'or XAU= a légèrement reculé de 0,6 % à 4 624 dollars l’once, mais il se situe lui aussi à son plus haut niveau depuis mai, avec une hausse de 15 % sur le mois. GOL/

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans DE10YT=RR , référence des coûts d’emprunt dans la zone euro, a reculé à 3,222 %, restant proche de son plus haut niveau depuis 15 ans, à 3,275 %, atteint la semaine dernière. Les rendements français à 30 ans FR30YT=RR s’établissaient à 4,862 % après avoir atteint lundi leur plus haut niveau depuis 18 ans. GVD/EUR

NVIDIA FAIT PARLER DE LUI

Le secteur technologique — qui domine largement les indices boursiers mondiaux — retenait son souffle en attendant les résultats de Nvidia NVDA.O mercredi; les investisseurs sont conscients de la difficulté pour le fabricant de puces — l’une des entreprises au cœur de l’essor de l’IA — de répondre à des attentes très élevées.

Les analystes s’attendent généralement à ce que le chiffre d’affaires trimestriel fasse presque le double pour atteindre environ 92 milliards de dollars, les prévisions de bénéfices annuels se situant entre 103 et 105 milliards de dollars.

« Au vu des performances passées de Nvidia, il ne serait pas surprenant que l’entreprise atteigne ces chiffres clés », a déclaré Fabien Yip, analyste de marché chez IG.

« Mais je pense que ce que les observateurs cherchent à comprendre, c’est s’il existe des inquiétudes concernant les transactions circulaires qui alimentent sa croissance et si ce taux de croissance est viable au cours des prochains trimestres. »

Les contrats à terme de Wall Street laissaient entrevoir une légère hausse du Nasdaq, du S&P 500 et du Dow Jones Industrial plus tard dans la journée, après un léger recul observé depuis la mi-août, alors que le sentiment général du marché a vacillé.

.N

Dans la nuit, en Asie, l'indice MSCI , qui regroupe l'ensemble des actions de la région Asie-Pacifique .MISX00000PUS , avait clôturé en hausse de 0,4 %, la Corée du Sud .KS11 , Taïwan

.TWII et le Nikkei japonais .N225 ayant tous progressé entre 0,5 % et 1 %. .T L’indice chinois des valeurs vedettes CSI300 .CSI300 a toutefois terminé en baisse de 0,2 %. Le moral y a été partiellement pesé par la vente d’actions d’Alibaba 9988.HK , d’un montant de 10,2 milliards de dollars , qui a nécessité cette semaine une forte décote. Pékin avait également averti les États-Unis qu’il riposterait et prendrait « toutes les mesures nécessaires pour défendre fermement ses droits » si des entreprises chinoises étaient visées par les nouvelles sanctions de l’administration Trump liées à l’Iran. Interrogé sur d’éventuelles sanctions à l’encontre de banques chinoises, le secrétaire au Trésor américain Bessent avait déclaré: « Nous tenons à préciser clairement aujourd’hui que personne n’échappe à la portée des sanctions américaines. » Cette escalade des tensions intervient également à peine un mois avant la rencontre prévue à Washington entre Trump et son homologue chinois Xi Jinping.