Cyberattaque: Édouard Geffray assure que la rentrée scolaire pourra se tenir normalement

Le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, le 25 août 2026 à Paris ( AFP / LOU BENOIST )

Les perturbations liées à la cyberattaque visant l'Éducation nationale cet été "n'empêchent pas la rentrée" scolaire, a assuré mardi le ministre Édouard Geffray, précisant que la plupart des accès aux services en ligne étaient en cours de rétablissement.

"Les enfants pourront reprendre le chemin des cours, et les personnels aussi, dès le mardi 1er septembre", a déclaré le ministre lors de sa conférence de presse de rentrée.

Le 31 juillet, le ministère de l'Éducation a révélé le vol, six jours plus tôt, de données, dont des adresses postales, concernant un "nombre important" d'agents. Mi-août, des hackeurs ont ensuite revendiqué avoir mis la main sur des données personnelles de plusieurs dizaines de milliers d'enseignants et d'élèves.

Dans ce contexte, plusieurs accès à des outils numériques ont été suspendus à titre préventif, compliquant la préparation de la rentrée pour certains personnels, avaient dénoncé ces derniers jours les syndicats de chefs d'établissement.

"C'est évidemment très inconfortable pour les personnels", a reconnu le ministre. Mais "ce n'est pas un dégât, c'est une mesure de précaution", a-t-il précisé.

Édouard Geffray a toutefois relativisé l'impact de ces perturbations. "98% des opérations de préparation à la rentrée se fait évidemment avant le départ en vacances. Donc en réalité, aujourd'hui ce qui reste, c'est quelques ajustements", a-t-il assuré.

Selon le ministre, "à une exception près, tous les services sont actuellement soit rétablis, soit en cours de rétablissement dans le courant de la semaine". L'académie de Toulouse demeure toutefois privée d'accès à certains services en ligne pour plusieurs jours encore, "en raison des spécificités" des attaques qu'elle a subies.

"Nous avons évidemment une responsabilité que nous ne fuyons pas, qui est celle d'assurer la sécurité des données de nos élèves comme de nos personnels, et nous devons évidemment tout faire pour empêcher que ce phénomène se reproduise", a-t-il assuré.

Pour renforcer la protection des systèmes, un audit complet est mené avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi). Le ministère prévoit également la généralisation de la double authentification sur ses quelque 400 applications nationales d'ici début 2027.

Édouard Geffray a aussi annoncé une révision des procédures d'archivage et de suppression des données, ainsi qu'une "mission flash" sur l'organisation de la sécurité des systèmes d'information.

Interrogé sur l'ampleur exacte des données compromises, il a indiqué que le ministère ne disposait pas encore d'une évaluation suffisamment précise des personnes concernées. "Aujourd'hui, ce que nous sommes capables d'évaluer, c'est un volume global de données. Nous ne savons pas forcément à l'intérieur quel individu, avec certitude, ça concerne."