« Les investisseurs du secteur pétrolier ont besoin d'un Venezuela démocratique pour assurer la stabilité », affirme une dirigeante de l'opposition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires de Trump et du vice-président JD Vance, précisions, paragraphes 10 à 12)

* Machado estime que la portée réelle de l'accord reste floue

* La cérémonie de signature de mercredi a réuni Eni, GE Vernova et Chevron

* Trump estime que le Venezuela n’est « pas prêt » pour des élections

Seul un « gouvernement sérieux et démocratique » peut apporter la stabilité dont ont besoin les investisseurs dans le secteur pétrolier vénézuélien, a déclaré jeudi Maria Corina Machado, dirigeante de l'opposition et lauréate du prix Nobel de la paix, dans un message vidéo.

Des entreprises énergétiques internationales se sont engagées mercredi à développer des projets dans le pays lors d'une cérémonie de signature présidée par la présidente par intérim Delcy Rodriguez et le secrétaire américain à l'Énergie Chris Wright .

Ces signatures , notamment celles d’Eni ENI.MI , de GE Vernova GEV.N et de Chevron CVX.N , constituent la dernière initiative en date des entreprises privées pour aider à relancer l’industrie pétrolière vénézuélienne en difficulté, qui produit environ 1,25 million de barils par jour, un chiffre bien en deçà de son pic de 3 millions de barils par jour atteint à la fin des années 1990.

Ces accords sont distincts de l’accord conclu entre Caracas et Washington, qui accorde aux États-Unis l’accès à 17 gisements pétroliers.

« Les États-Unis sont le principal partenaire dont le Venezuela a besoin pour développer pleinement son potentiel stratégique », a déclaré Maria Corina Machado dans une vidéo publiée sur X.

« Les ennemis des États-Unis au Venezuela siègent aujourd’hui à Miraflores (le palais présidentiel). Et c’est précisément parce que le partenariat entre le Venezuela et les États-Unis est stratégique pour les deux pays que nous devons tous veiller à ce que cela se fasse correctement.

« Nous devons attirer des capitaux et des investissements durables à long terme dans des conditions garantissant rentabilité, certitude et sécurité, tout en réduisant concrètement le risque-pays du Venezuela », a-t-elle ajouté. « Cela n’est possible qu’avec la légitimité et la stabilité apportées par un gouvernement sérieux et démocratique. »

LIENS AVEC L’ADMINISTRATION TRUMP

Mme Machado, qui se trouve hors du Venezuela depuis la fin de l’année dernière – date à laquelle elle a quitté le pays après avoir vécu dans la clandestinité pour recevoir son prix Nobel –, s’est efforcée pendant des années de nouer des liens étroits avec l’administration Trump, qui a destitué le président vénézuélien Nicolás Maduro à la suite d'un raid en janvier. Son ancienne vice-présidente, Mme Rodriguez, est aux commandes depuis lors.

Des responsables américains, dont le secrétaire d’État Marco Rubio, qui entretient depuis longtemps des liens étroits avec Machado, ont cette semaine défendu l’accord pétrolier conclu par Washington , le présentant comme s’inscrivant dans un processus visant à aligner le secteur énergétique vénézuélien sur celui des États-Unis tout en contribuant à la reconstruction d’une nation ravagée par la corruption, et ont déclaré que le moment n’était pas encore venu d’organiser des élections.

« Je ne pense tout simplement pas qu’ils soient encore prêts. Vous savez, c’est tout récent. Nous les avons sortis d’une dictature, et nous nous entendons très bien avec le gouvernement », a déclaré le président américain Donald Trump aux journalistes mercredi, faisant l’éloge de Rodriguez. « Mais ça viendra bientôt. Nous avons hâte de le faire, et ce sera bientôt. »

LES DÉTAILS DE L’ACCORD REMIS EN QUESTION

Le vice-président JD Vance, s’exprimant lors d’un point presse jeudi, a déclaré que l’accord conclu par Washington profiterait aux deux pays tout en renforçant l’offre mondiale de pétrole et en faisant baisser les prix de l’essence, mais il n’a donné aucun calendrier.

« Une grande partie des recettes ira au peuple vénézuélien, mais cela nous permettra également… de faire en sorte que le peuple américain perçoive directement une partie des redevances », a déclaré M. Vance, sans donner plus de précisions.

Mme Machado a déclaré jeudi que la « portée réelle » de l’accord restait floue, notamment en ce qui concerne les signataires, les garanties offertes et les avantages qu’il apporterait aux Vénézuéliens.

Des observateurs internationaux ont critiqué les résultats officiels de l’élection présidentielle de 2024, que le mouvement politique de Mme Machado affirme avoir remportée haut la main. Les autorités électorales vénézuéliennes et la Cour suprême ont déclaré que M. Maduro avait remporté le scrutin.