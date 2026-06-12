Les investisseurs de Target rejettent la proposition de nomination d'un président indépendant du conseil d'administration ; le soutien augmente mais reste inférieur à la majorité

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Target TGT.N a annoncé vendredi que ses actionnaires avaient rejeté une proposition visant à séparer les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, avec 38,1 % de votes favorables — un score supérieur aux 29 % obtenus par une mesure similaire en 2024.

Ce résultat permet à l'ancien directeur général Brian Cornell de conserver son poste de président exécutif, fonction qu'il a endossée après avoir cédé le poste de directeur général à Michael Fiddelke .

Voici quelques détails issus de l'assemblée générale annuelle du géant de la grande distribution:

* Les 12 candidats au conseil d'administration ont tous été élus lors de l'assemblée du 10 juin, a déclaré Target.

* Les résultats, certifiés par l'inspecteur indépendant Carideo Group, se basaient sur environ 392,5 millions d'actions ayant voté, représentant environ 86,4 % des actions en circulation, a ajouté la société.

* Reuters a rapporté mercredi que la proposition des actionnaires a été rejetée, tout comme deux autres, notamment des mesures relatives à la divulgation des pesticides et aux émissions de microfibres, selon deux sources ayant une connaissance directe du vote.

* Cette proposition de gouvernance est la dernière d'une série de tentatives menées par des investisseurs pour scinder la structure de direction de Target. Six propositions similaires depuis 2014 chez Target ont échoué, le soutien ayant atteint un pic de 45,8 % en 2014.

* Le distributeur est confronté à une croissance plus lente que celle de ses concurrents Walmart WMT.O et Costco COST.O , dans un contexte d’évolution des dépenses de consommation et de concurrence tarifaire acharnée.

* En mai, la société a publié ses résultats trimestriels , qui montraient des signes de reprise, mais Target a averti qu'un environnement macroéconomique difficile pourrait continuer à peser sur la demande.