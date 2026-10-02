Les investisseurs d'YPF demandent à la Cour suprême des États-Unis de rétablir le jugement de 16,1 milliards de dollars à l'encontre de l'Argentine

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(Ajout d'un commentaire du gouvernement argentin)

par Natalia Siniawski et Leila Miller

Les sociétés d'investissement Petersen Energia et Eton Park ont saisi mercredi la Cour suprême des États-Unis pour demander le rétablissement d'un jugement de 16.1 milliards de dollars à l'encontre de l'Argentine dans le cadre dulitige de longue dateconcernant la société énergétique argentine YPF YPFDm.BA .

Cette requête vise à faire annuler une décision rendue en mars par la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit, qui avait estimé que ces litiges relevaient de la compétence des tribunaux argentins et non de ceux des États-Unis. Cette décision avait annulé un jugement rendu après plus d'une décennie de procédure. Les investisseurs font valoir que cet arrêt permet à tort à un État étranger de s'appuyer sur sa propre législation pour échapper à sa responsabilité devant les tribunaux américains.

CONTEXTE

* Le litige porte sur la nationalisation par l’Argentine, en 2012, d’une participation majoritaire dans YPF. Petersen et Eton Park allèguent que l’Argentine a violé les statuts d’YPF en omettant de lancer une offre publique d’achat aux actionnaires minoritaires après avoir saisi une participation de 51 % détenue par la société espagnole Repsol REP.MC .

* L’Argentine avait modifié les statuts d’YPF avant son introduction à la Bourse de New York en 1993 afin d’imposer une offre publique d’achat obligatoire à l’ensemble des actionnaires si le gouvernement venait à reprendre le contrôle majoritaire.

* Un tribunal fédéral américain avait auparavant rendu un jugement de 16.1 milliards de dollars — décrit dans la requête comme la plus importante condamnation commerciale de l'histoire des États-Unis — à l'issue d'un procès de trois jours portant sur les dommages-intérêts.

PRINCIPAUX ARGUMENTS

* La requête soulève la question de savoir si un État souverain étranger peut invoquer son propre droit pour exiger que les actions soient portées devant ses tribunaux nationaux, malgré la compétence établie en vertu de la loi sur l’immunité des États souverains étrangers (Foreign Sovereign Immunities Act).

* Elle soulève également la question de savoir si les tribunaux américains doivent s’en remettre à l’interprétation qu’un État souverain fait de sa propre législation lorsque cette interprétation est avancée pour la première fois en appel.

* La requête, déposée par l’ancien solliciteur général des États-Unis Paul Clement, fait valoir que la décision de la Cour d’appel du 2e circuit est en contradiction avec la jurisprudence de la Cour suprême et crée une divergence entre les cours d’appel fédérales.

* Un porte-parole du bureau du procureur du Trésor argentin a déclaré que ce recours « constitue une étape procédurale à laquelle la République argentine s’attendait déjà et sur laquelle nous travaillons déjà ».