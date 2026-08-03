Les investisseurs d'AstraZeneca rechignent face aux négociations avec Bristol Myers portant sur 400 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations sur les actions au paragraphe 2, ajout des commentaires des entreprises au paragraphe 9, des commentaires d'actionnaires aux paragraphes 12 et 13, et de détails sur AstraZeneca aux États-Unis dans les quatre derniers paragraphes)

* L'action AstraZeneca est la plus forte baisse de l'indice FTSE 100

* La capitalisation boursière combinée des laboratoires pharmaceutiques avoisine les 400 milliards de dollars

* La société issue de la fusion serait le quatrième laboratoire pharmaceutique le plus valorisé

* Les investisseurs et les analystes s'interrogent sur la nécessité d'une telle opération

par Maggie Fick

L' AZN.L ,dont le titreAstraZeneca a fortement chuté lundi, a vu ses investisseurs réagir négativement aux informations faisant état de négociations de fusion avec Bristol Myers Squibb BMY.N visant à créer ce qui deviendrait l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars.

À 08h30 GMT, l'action AstraZeneca reculait de 6,4 %, enregistrant la plus forte baisse de l'indice FTSE 100, les investisseurs et les analystes estimant que le plus grand laboratoire pharmaceutique britannique n'avait pas de besoin manifeste d'une acquisition de cette envergure, malgré les avantages financiers potentiels.

Si les deux sociétés devaient fusionner, cela donnerait naissance au quatrième plus grand laboratoire pharmaceutique mondial en termes de capitalisation boursière et au plus grand en termes de chiffre d’affaires, réunissant ainsi l’un des leaders pharmaceutiques européens et un concurrent américain.

Cependant, les analystes et les investisseurs ont remis en question la logique d’une telle opération pour AstraZeneca, qui figure parmi les entreprises les plus performantes du secteur sous la direction de son directeur général de longue date, Pascal Soriot.

« Le seul avantage pour AstraZeneca dans cette fusion supposée avec BMS semble être d’accélérer son implantation et ses ventes aux États-Unis », a déclaré Lucy Coutts, directrice des investissements chez JM Finn, un actionnaire d’AstraZeneca.

Selon elle, AstraZeneca s’y employait déjà, mais « au rythme et au coût appropriés » pour les actionnaires.

« Tout bien considéré, ce sont les actionnaires de BMS qui sortiraient gagnants d’une éventuelle fusion avec AZN; cette nouvelle sera donc sans aucun doute accueillie avec froideur par les actionnaires d’AZN », a-t-elle ajouté.

LES ACTIONNAIRES D’ASTRAZENECA FROIDS FACE AUX PROJETS DE MÉGA-FUSION

Une source proche du dossier a déclaré à Reuters qu’AstraZeneca et Bristol avaient tenu des discussions, confirmant ainsi une information publiée précédemment par le Financial Times. Vendredi, les deux sociétés affichaient une capitalisation boursière combinée de près de 400 milliards de dollars, AstraZeneca étant évaluée à 264,11 milliards de dollars et Bristol Myers à 133,41 milliards de dollars.

Lundi, un porte-parole d’AstraZeneca a refusé de commenter. Bristol Myers, dont le siège social se trouve dans le New Jersey, n’a pas répondu dimanche à une demande de commentaire.

«Une fusion avec Bristol n’a aucun sens, ni sur le plan stratégique ni sur le plan financier», a déclaré Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, un actionnaire d’AstraZeneca.

« De nombreuses méga-fusions passées ont détruit de la valeur et il n’y a aucune raison apparente pour qu’Astra s’engage dans cette voie », a-t-il ajouté.

Lukas Leu, gestionnaire de portefeuille chez ATG Healthcare, actionnaire d’AstraZeneca, a indiqué qu’un accord pourrait améliorer les marges grâce à des synergies de coûts et étendre la présence de l’entreprise dans les domaines des neurosciences et de la thérapie cellulaire, mais s’est interrogé sur la manière dont une entité fusionnée positionnerait les médicaments concurrents.

« Je ne suis pas un grand partisan des méga-fusions: elles étouffent l’innovation et la souplesse, et auraient un effet dilutif sur la croissance d’AstraZeneca à court terme », a-t-il déclaré.

REORIENTATION VERS LES ÉTATS-UNIS Bien qu’AstraZeneca ait finalisé cette année une cotation directe à la Bourse de New York, soulignant ainsi l’importance qu’elle accorde à son plus grand marché et sa volonté de tirer parti des valorisations plus élevées aux États-Unis, un accord avec Bristol Myers signifierait en réalité qu’une entreprise britannique rachète un géant pharmaceutique américain de premier plan.

M. Manns a indiqué que M. Soriot, au cours de ses plus de 14 années à la tête de l’entreprise, avait donné la priorité à la recherche et au développement plutôt qu’à la réduction des coûts, et qu’un accord « perturberait profondément une entreprise bien gérée disposant d’un pipeline bien rempli ».

Les analystes de Jefferies ont indiqué dans une note qu’ils étaient perplexes face aux informations faisant état de négociations, étant donné qu’AstraZeneca présente un solide « profil de croissance et d’innovation ». « S’il y a bien une entreprise qui n’a pas besoin d’ingénierie financière, c’est AstraZeneca », ont-ils écrit.

Sean Conroy, analyste chez Shore Capital, a déclaré qu’un accord pourrait aider AstraZeneca à faire face à la « chute des brevets » à laquelle elle sera confrontée après 2030 et à renforcer son activité en oncologie, tout en précisant que les investisseurs n’étaient « généralement pas favorables aux méga-fusions de ce type ».

Il a ajouté que le chevauchement entre l’Opdivo de Bristol Myers et l’Imfinzi d’AstraZeneca, qui sont tous deux des médicaments d’immunothérapie anticancéreuse du même type, appelés « inhibiteurs de points de contrôle », pourrait attirer l’attention des autorités de la concurrence.

ASTRAZENECA RENFORCE SA PRÉSENCE AUX ÉTATS-UNIS

L’un des attraits pour AstraZeneca pourrait être de renforcer encore sa présence aux États-Unis, qui constituent déjà son plus grand marché.

Bristol Myers tire la majeure partie de son chiffre d’affaires des États-Unis, où elle dispose de l’une des plus importantes implantations commerciales.

Depuis le retour au pouvoir du président Donald Trump, AstraZeneca a investi des dizaines de milliards de dollars dans la production aux États-Unis et a noué des liens étroits avec l’administration, dans le cadre de son objectif ambitieux visant à générer, d’ici 2030, la moitié de son chiffre d’affaires annuel cible de 80 milliards de dollars sur le marché américain.

L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 59 milliards de dollars l'année dernière.