Les investisseurs d'AstraZeneca réagissent avec réticence aux informations sur un rapprochement de 400 milliards de dollars avec Bristol Myers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours au paragraphe 2, ajout de nouvelles déclarations d'investisseurs dans la dernière section)

* L'action AstraZeneca est la deuxième plus forte baisse de l'indice FTSE 100

* La capitalisation boursière combinée des laboratoires pharmaceutiques avoisine les 400 milliards de dollars

* La société issue de la fusion serait le quatrième laboratoire pharmaceutique le plus valorisé

* Les investisseurs et les analystes s'interrogent sur la nécessité d'une telle opération

par Maggie Fick

L'action AstraZeneca AZN.L a chuté lundi, les investisseurs ayant réagi avec réticence aux informations faisant état de négociations de fusion avec Bristol Myers Squibb BMY.N en vue de créer ce qui deviendrait l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars.

À 11 h 22 GMT, l’action AstraZeneca reculait de 4,8 %, enregistrant la deuxième plus forte baisse de l’indice FTSE 100, les investisseurs et les analystes estimant que le plus grand laboratoire pharmaceutique britannique n’avait pas de besoin manifeste d’une acquisition de cette envergure, malgré les avantages financiers potentiels. Dans le même temps, l’action Bristol Myers progressait d’environ 5 % lors des échanges avant l’ouverture des marchés américains.

Si les deux sociétés devaient fusionner, cela donnerait naissance au quatrième plus grand laboratoire pharmaceutique mondial en termes de capitalisation boursière et au plus grand en termes de chiffre d’affaires, réunissant ainsi l’un des principaux groupes pharmaceutiques européens et un concurrent américain.

Une source proche du dossier a déclaré à Reuters qu’AstraZeneca et Bristol Myers avaient tenu des discussions, confirmant ainsi une information publiée précédemment par le Financial Times. Vendredi, les deux sociétés affichaient une capitalisation boursière combinée de près de 400 milliards de dollars, AstraZeneca étant évaluée à 264,11 milliards de dollars et Bristol Myers à 133,41 milliards de dollars.

Un porte-parole d’AstraZeneca a refusé de commenter cette information lundi. Bristol Myers, dont le siège social se trouve dans le New Jersey, n’a pas répondu à une demande de commentaire dimanche.

Les analystes et les investisseurs se sont interrogés sur la logique d’une telle opération pour AstraZeneca, qui figure parmi les entreprises les plus performantes du secteur sous la direction de son directeur général de longue date, Pascal Soriot.

«Le seul avantage pour AstraZeneca dans cette fusion supposée avec BMS semble être d’accélérer son implantation et ses ventes aux États-Unis», a déclaré Lucy Coutts, directrice des investissements chez JM Finn, un actionnaire d’AstraZeneca.

Selon elle, AstraZeneca s’y employait déjà, mais « au rythme et au coût appropriés » pour les actionnaires.

« Tout bien considéré, ce sont les actionnaires de BMS qui sortiraient gagnants d’une éventuelle fusion avec AZN; cette nouvelle sera donc sans aucun doute accueillie avec froideur par les actionnaires d’AZN », a-t-elle ajouté.

Bien qu’AstraZeneca ait procédé cette année à une cotation directe à la Bourse de New York , soulignant ainsi l’importance qu’elle accorde à son plus grand marché et sa volonté de tirer parti des valorisations plus élevées aux États-Unis, un accord avec Bristol Myers signifierait en réalité qu’une entreprise britannique rachète un géant pharmaceutique américain de premier plan.

LES ACTIONNAIRES D’ASTRAZENECA SE MONTRENT RÉTICENTS FACE AUX PROJETS DE MÉGA-FUSION

« Une fusion avec Bristol n’a aucun sens, ni sur le plan stratégique ni sur le plan financier », a déclaré Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, un actionnaire d’AstraZeneca. Au cours de ses 14 années à la tête de l’entreprise, Soriot avait donné la priorité à la recherche et au développement plutôt qu’à la réduction des coûts, et un accord « perturberait profondément une entreprise bien gérée disposant d’un pipeline bien rempli », a ajouté Manns.

Lukas Leu, gestionnaire de portefeuille chez ATG Healthcare, actionnaire d’AstraZeneca, a indiqué qu’un accord pourrait améliorer les marges grâce à des synergies de coûts et étendre la présence de l’entreprise dans les domaines des neurosciences et de la thérapie cellulaire, mais s’est interrogé sur la manière dont une entité fusionnée positionnerait les médicaments concurrents.

« Je ne suis pas un grand partisan des méga-fusions: elles étouffent l’innovation et la souplesse, et auraient un effet dilutif sur la croissance d’AstraZeneca à court terme », a-t-il déclaré.

REORIENTATION VERS LES ÉTATS-UNIS

L’un des attraits pour AstraZeneca pourrait être de renforcer encore sa présence aux États-Unis, qui constituent déjà son plus grand marché.

Bristol Myers tire la majeure partie de son chiffre d’affaires des États-Unis, où elle dispose de l’une des plus importantes implantations commerciales.

Un gestionnaire de portefeuille chez l’un des 20 principaux actionnaires d’AstraZeneca, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que même si «le renforcement de l’exposition aux États-Unis peut présenter un intérêt», une telle opération «serait une surprise, étant donné que la direction d’Astra a toujours soutenu la croissance organique de l’entreprise grâce à ses efforts en R&D».

« Le consensus est qu’Astra dispose d’un pipeline plus solide et subit moins de pression liée à l’expiration des brevets que BMS; alors pourquoi diluer cela et réduire les perspectives de croissance? »

Depuis le retour au pouvoir du président Donald Trump, AstraZeneca a investi des dizaines de milliards de dollars dans la production aux États-Unis et a noué des liens étroits avec l’administration, dans le cadre de son objectif ambitieux de générer d’ici 2030 la moitié de son chiffre d’affaires annuel visé de 80 milliards de dollars sur le marché américain.

L’entreprise a généré environ 59 milliards de dollars de chiffre d’affaires l’année dernière.

LE MARCHÉ DÉCONCERTÉ PAR LES INFORMATIONS FAISANT ÉTAT DE NÉGOCIATIONS

Les analystes de Jefferies ont déclaré dans une note qu’ils étaient perplexes face aux informations faisant état de négociations, étant donné qu’AstraZeneca présente un solide « profil de croissance et d’innovation ». « S’il y a bien une entreprise qui n’a pas besoin d’ingénierie financière, c’est AstraZeneca », ont-ils écrit.

Sean Conroy, analyste chez Shore Capital, a déclaré qu’un accord pourrait aider AstraZeneca à faire face à la « chute des brevets » à laquelle elle sera confrontée après 2030 et à renforcer son activité en oncologie, tout en précisant que les investisseurs n’étaient « généralement pas favorables aux méga-fusions de ce type ».

Il a ajouté que le chevauchement entre l’Opdivo de Bristol Myers et l’Imfinzi d’AstraZeneca, qui sont tous deux des médicaments d’immunothérapie anticancéreuse, pourrait attirer l’attention des autorités de la concurrence.

« Si les rumeurs de fusion s’avéraient fondées, cela représenterait pour l’industrie pharmaceutique l’équivalent du projet de privatisation de la FIFA », a ajouté Manns, faisant référence aux projets désormais abandonnés de cession d’une participation dans la Coupe du monde. «(Autrement dit, une proposition) mal conçue qui susciterait une grande perplexité chez de nombreux acteurs du marché. »