Bourse: séance de records pour Paris, Francfort et Madrid avec la baisse des prix de l'énergie

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont majoritairement terminé en hausse lundi, inscrivant de nouveaux records avec le soulagement apporté par la chute des prix de l'énergie.

La Bourse de Paris (+1,22%) a enregistré un nouveau record en séance à 8.642,32 points, quand Francfort (+1,45%) a battu à la fois ses records en séance et en clôture, franchissant pour la première fois la barre des 26.000 points. Madrid (+1,01%) a également atteint de nouveaux plus hauts en séance comme en clôture.

Seule Londres a terminé en légère baisse (-0,10%), pénalisée par son exposition aux valeurs pétrolières.

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