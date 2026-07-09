Les investisseurs asiatiques s'intéressent aux entreprises qui tirent profit de l'IA tout en y résistant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs s'intéressent à l'IA, mais se tournent vers les entreprises “picks-and-shovels”

* Inquiétudes face aux valorisations élevées et à la flambée des dépenses d'investissement

* Temasek s'intéresse également aux entreprises capables de résister aux bouleversements liés à l'IA

Les investisseurs asiatiques se montrent prudents vis-à-vis de l'intelligence artificielle, misant de plus en plus sur des entreprises capables de résister aux bouleversements induits par l'IA et recherchant celles qui devraient tirer profit de l'application de cette technologie.

Les marchés mondiaux ont atteint des sommets historiques, portés par tout ce qui touche à l'IA, mais les investisseurs commencent à se demander si le rythme rapide de la croissance des bénéfices peut être maintenu et si les dépenses colossales consacrées aux infrastructures généreront des rendements significatifs.

Ce scepticisme s'est manifesté lors de l'événement Reuters NEXT Asia à Singapour, où les gestionnaires de grands fonds ont évoqué les défis auxquels ils sont confrontés pour construire leurs portefeuilles à l'ère de l'IA.

“On veut surfer sur cette tendance”, a déclaré Rohit Sipahimalani, directeur des investissements chez Temasek

TEM.UL , en précisant que l'investisseur public singapourien avait pour objectif d'accroître sesinvestissements dans l'IA.

“Mais le problème tout aussi important, c'est la disruption causée par l'IA dans de nombreux autres secteurs… Nous avons renforcé notre exposition aux entreprises davantage axées sur les actifs tangibles, qui devraient être moins affectées par l'IA”, a déclaré M. Sipahimalani lors d'un entretien mené jeudi à l'occasion de l'événement Reuters NEXT Asia à Singapour.

Temasek , qui détient des participations dans Anthropic et OpenAI, prévoit une forte augmentation deses investissements dans les entreprises spécialisées dans l'IA, avec pour objectif deporter son exposition à cette technologie de 6% actuellement à 15%d'ici cinq ans, a-t-il annoncé mercredi.

“Il faut considérer l'ensemble de la chaîne de valeur”, a déclaré M. Sipahimalani. “Certains secteurs sont surévalués, tandis que d'autres génèrent de réels flux de trésorerie.”

“Nous essayons de couvrir l'ensemble du spectre”, a-t-il ajouté.

LES INVESTISSEURS MISENT SUR LES “PELLES ET PIOCHES” DE L'IA

Les investisseurs se montrent depuis longtemps sceptiques face aux gains astronomiques enregistrés par les actions du secteur de l'IA et des semi-conducteurs, se demandant si une nouvelle bulle spéculative est en train de se former, alors que les valorisations vertigineuses et les fortes corrections deviennent de plus en plus courantes.

Certains ont commencé à se tourner vers les maillons plus en aval de la chaîne de valeur, y voyant le secteur à privilégier. Pour Stephanie Hui, responsable des investissements privés et de croissance pour la région Asie-Pacifique chez Goldman Sachs Asset Management, les cibles d'investissement sont moins complexes.

“Je ne suis pas assez avisée pour vous dire aujourd'hui quelles applications vont s'imposer, il est bien trop tôt”, a déclaré Mme Hui lors d'une table ronde organisée dans le cadre de l'événement, ajoutant que sa société avait investi dans une entreprise spécialisée dans le refroidissement par liquide ainsi que dans les centres de données.

“Nous ne visons pas le front-end pour le moment… Nous nous concentrons sur les éléments simples qui facilitent l'adoption de l'IA”, a-t-elle précisé.

L'IA reste le thème majeur pour les marchés, ont indiqué les investisseurs, mais des inquiétudes subsistent quant à l'ampleur des dépenses, au type de rendements qu'ils pourraient finalement obtenir, ainsi qu'à la crainte d'une bulle de l'IA.

“Je crois fermement à la révolution de l'IA, mais alors que les valorisations ne cessent d'augmenter et que de plus en plus de capitaux sont injectés dans l'IA… on peut se demander: jusqu'où cela ira-t-il?”, a déclaré Fred Hu, président du groupe chinois Primavera Capital, mettant en garde contreun excès d'exubérancesur les marchés.

Satoshi Ueyama, de Bain Capital Japan, a indiqué qu'il existait de nombreuses opportunités d'investissement, mais a souligné que pour que les investissements dans les infrastructures d'IA aient un sens, il fallait des utilisateurs finaux.

M. Ueyama a précisé que sa société s'attachait à identifier les entreprises gagnantes tirant parti de l'IA, notamment dans les secteurs des services et des applications grand public.

“L'IA est bien réelle, mais on ne peut nier que certains segments du marché sont en proie à un engouement excessif… Tous les investissements dans l'IA ne seront pas couronnés de succès à ce stade”, a-t-il déclaré lors d'une table ronde à Singapour.

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