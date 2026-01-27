 Aller au contenu principal
Les investissements des entreprises allemandes en Chine ont explosé en 2025 en raison des inquiétudes suscitées par la guerre commerciale aux États-Unis
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 07:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rene Wagner et Christoph Steitz

Les investissements des entreprises allemandes en Chine ont atteint leur plus haut niveau en quatre ans en 2025, selon des données compilées pour Reuters, soulignant comment la guerre commerciale du président américain Donald Trump pousse les industries et les gouvernements à renforcer les liens commerciaux ailleurs.

Les données, provenant de l'Institut économique allemand IW et précédemment non publiées, ont montré que les investissements en Chine ont grimpé à plus de 7 milliards d'euros (8 milliards de dollars) entre janvier et novembre de l'année dernière, soit une augmentation de 55,5% par rapport aux 4,5 milliards d'euros en 2024 et 2023.

Les chiffres de l'investissement montrent comment les politiques commerciales agressives de Trump au cours de sa première année de mandat, y compris les droits de douane américains de grande portée sur les importations de l'UE , ont poussé les entreprises de la première économie européenne à déplacer leur attention vers la Chine en tant qu'alternative.

Cette décision intervient alors que le gouvernement britannique se rend en Chine avec une délégation qui espère conclure davantage d'accords commerciaux allant des voitures aux produits pharmaceutiques, que l'UE est sur le point de conclure un accord avec l'Amérique du Sud et que le Canada cherche à étendre ses accords commerciaux avec la Chine et l'Inde .

Berlin, quant à elle, s'est efforcée de trouver un équilibre entre le durcissement de sa position à l'égard de Pékin en matière de commerce et de sécurité et la volonté d'éviter de nuire aux relations fondamentales avec son principal partenaire commercial.

"Les entreprises allemandes continuent d'étendre leurs activités en Chine, et ce à un rythme accéléré", a déclaré à Reuters Juergen Matthes, responsable de la politique économique internationale à l'institut IW, citant une tendance à renforcer les chaînes d'approvisionnement locales.

Reuters a rapporté la semaine dernière que les entreprises allemandes ont presque divisé par deux leurs investissements aux États-Unis au cours de la première année du second mandat du président Donald Trump.

PEUR DES "CONFLITS GÉOPOLITIQUES

Ce changement a également été motivé par des préoccupations "concernant les conflits géopolitiques" qui incitaient les entreprises à renforcer leurs activités en Chine afin qu'elles puissent fonctionner de manière plus indépendante en cas de perturbations commerciales majeures, a déclaré M. Matthes.

"De nombreuses entreprises se disent: "Si je ne produis en Chine que pour la Chine, je réduis le risque d'être affecté par d'éventuels droits de douane et restrictions à l'exportation"."

Les entreprises allemandes, de BASF BASFn.DE à Volkswagen VOWG_p.DE en passant par Infineon

IFXGn.DE et Mercedes-Benz MBGn.DE , restent très dépendantes du marché chinois, où sont vendus la plupart des voitures et des produits chimiques dans le monde.

Le fabricant allemand de ventilateurs et de moteurs ebm-papst a déclaré avoir investi l'année dernière 30 millions d'euros dans l'expansion de ses activités en Chine, ce qui représente plus d'un cinquième de ses investissements totaux, afin de produire davantage là où se trouvent ses clients.

"Ce modèle s'est avéré être un point d'ancrage important pour la stabilité, en particulier en période de tarifs douaniers et de tensions géopolitiques", a déclaré l'entreprise dans un communiqué, ajoutant qu'elle prévoyait également d'étendre ses activités aux États-Unis cette année.

Le chiffre global des investissements pour 2025 dépasse également la moyenne de 6 milliards d'euros pour la période 2010-2024, selon le rapport de l'IW, qui s'appuie sur des données de la Bundesbank allemande.

L'année dernière, la Chine a repris sa place de premier partenaire commercial de l'Allemagne après avoir été dépassée par les États-Unis en 2024, grâce à l'augmentation des importations en provenance de la deuxième économie mondiale.

(1 dollar = 0,8436 euro)

Guerre commerciale

