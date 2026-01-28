Russie: un volcan d'Extrême-Orient crache des cendres à plusieurs kilomètres d'altitude

Un immense panache de cendres se dégage du volcan Chiveloutch, sur la péninsule russe du Kamtchatka, le 28 janvier 2026 ( Kamchatka branch of the Federal Research Center Geophysical Service of Russian Academy of Sciences / Handout )

Le volcan Chiveloutch, situé sur la péninsule russe du Kamtchatka, en Extrême-Orient, a projeté des cendres à plusieurs kilomètres au-dessus du niveau de la mer mercredi, a annoncé l'antenne locale du Service géophysique unifié de l'Académie russe des Sciences.

Le volcan, qui culmine à environ 3.300 mètres, a dégagé une colonne de cendres atteignant près de 9.000 mètres au-dessus du niveau de la mer, a indiqué cette source sur Telegram, en diffusant une vidéo d'un impressionnant panache gris se propageant dans le ciel.

Le panache de cendres s'est étendu sur 110 km à l'ouest du volcan, selon le Groupe du Kamtchatka de réaction aux éruptions volcaniques (KVERT).

Une alerte aérienne orange a été émise pour la zone proche du volcan Chiveloutch, a-t-il précisé dans un communiqué sur Telegram.

Situé à environ 450 km de Petropavlovsk-Kamtchatski, le chef-lieu régional, le Chiveloutch est l'un des volcans actifs de la péninsule du Kamtchatka, région peu peuplée située à l'extrême Est de la Russie.

Composé du volcan Stary Chiveloutch, d'une ancienne caldeira et du volcan actif Molodoï Chiveloutch, son âge est estimé à 60.000-70.000 ans.

Les volcans du Kamtchatka sont inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1996. Selon cette organisation, la péninsule est "l'une des régions volcaniques les plus remarquables au monde" où "l'interaction entre les volcans actifs et les glaciers forme un paysage dynamique d'une grande beauté".