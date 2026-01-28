 Aller au contenu principal
États-Unis: Un agent de l'ICE a tenté de pénétrer dans le consulat d'Equateur à Minneapolis
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 10:44

Les opérations fédérales de l'ICE se poursuivent dans le Minnesota

par Brad Brooks et Alexandra Valencia

Un agent de ‍la police de l'immigration des Etats-Unis (ICE) a tenté mardi de pénétrer dans le consulat d'Equateur ‌à Minneapolis, dans le Minnesota, a fait savoir le ministère équatorien des Affaires ​étrangères.

Le ministère a fait savoir dans un ⁠communiqué qu'il avait envoyé une "note" à l'ambassade américaine à Quito pour protester ⁠et qu'il ‍avait demandé que l'incident "ne se reproduise ⁠pas".

Le communiqué diffusé par le ministère équatorien des Affaires étrangères présentait l'incident comme "une tentative ​d'incursion par des agents de l'ICE à l'intérieur du consulat d'Equateur à Minneapolis".

Des membres du ⁠personnel ont empêché l'agent d'entrer ​dans l'enceinte du consulat, ce qui a ​permis d'assurer ​la protection des ressortissants équatoriens qui se ​trouvaient à l'intérieur ⁠du bâtiment lors de l'incident, était-il indiqué.

Les méthodes de l'ICE suscitent de nombreuses critiques aux Etats-Unis après que ses agents chargés d'appliquer ‌la politique de répression de l'immigration du président Donald Trump ont abattu deux citoyens américains lors d'incidents distincts ce mois-ci dans le Minnesota.

(Avec Steve Gorman à Los Angeles; version ‌française Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

