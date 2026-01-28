États-Unis: Un agent de l'ICE a tenté de pénétrer dans le consulat d'Equateur à Minneapolis

Les opérations fédérales de l'ICE se poursuivent dans le Minnesota

par Brad Brooks et Alexandra Valencia

Un agent de ‍la police de l'immigration des Etats-Unis (ICE) a tenté mardi de pénétrer dans le consulat d'Equateur ‌à Minneapolis, dans le Minnesota, a fait savoir le ministère équatorien des Affaires ​étrangères.

Le ministère a fait savoir dans un ⁠communiqué qu'il avait envoyé une "note" à l'ambassade américaine à Quito pour protester ⁠et qu'il ‍avait demandé que l'incident "ne se reproduise ⁠pas".

Le communiqué diffusé par le ministère équatorien des Affaires étrangères présentait l'incident comme "une tentative ​d'incursion par des agents de l'ICE à l'intérieur du consulat d'Equateur à Minneapolis".

Des membres du ⁠personnel ont empêché l'agent d'entrer ​dans l'enceinte du consulat, ce qui a ​permis d'assurer ​la protection des ressortissants équatoriens qui se ​trouvaient à l'intérieur ⁠du bâtiment lors de l'incident, était-il indiqué.

Les méthodes de l'ICE suscitent de nombreuses critiques aux Etats-Unis après que ses agents chargés d'appliquer ‌la politique de répression de l'immigration du président Donald Trump ont abattu deux citoyens américains lors d'incidents distincts ce mois-ci dans le Minnesota.

(Avec Steve Gorman à Los Angeles; version ‌française Camille Raynaud)