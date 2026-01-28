 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une autre "armada" est en route vers l'Iran, dit Trump
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 10:45

Le président américain Donald Trump arrive sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington

Le président américain Donald Trump arrive sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington

‍Le président américain Donald Trump ‌a déclaré mardi qu'une autre "armada" ​américaine était ⁠en route vers l'Iran ⁠et ‍qu'il espérait ⁠que Téhéran conclurait un accord ​avec Washington.

"Une autre magnifique ⁠armada vogue ​merveilleusement vers l'Iran ​en ​ce moment", a ​dit ⁠Donald Trump lors d'un discours.

"J'espère ‌qu'ils concluront un accord."

(Kanishka Singh à Washington; version française Camille ‌Raynaud)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank