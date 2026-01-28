 Aller au contenu principal
Airbus: Delta commande 31 Airbus pour moderniser sa flotte long-courrier
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 10:46

Un avion de Delta Air Lines décolle de l'aéroport de Sydney

Delta Air ‍Lines a annoncé mardi avoir passé commande ‌de 31 gros-porteurs Airbus dans le ​cadre d'un plan ⁠à long terme visant à moderniser ⁠sa ‍flotte internationale.

La commande ⁠comprend seize A330-900 et quinze A350-900, dont ​les livraisons débuteront en 2029.

Delta a ⁠déclaré que l'accord ​associait une nouvelle commande ​avec ​la conversion de ​10 ⁠options d'achats précédemment détenues par la compagnie.

La commande est également ‌assortie d'options pour 20 avions à fuselage large supplémentaires.

