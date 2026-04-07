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Les installations énergétiques et le transport maritime touchés par la guerre américano-israélienne contre l'Iran
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 18:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour au fil du texte)

La guerre américano-israélienne contre l'Iran et les attaques de représailles de Téhéran contre ses voisins du Golfe ont endommagé d'importantes installations énergétiques et perturbé la navigation dans le détroit d'Ormuz , où transitent environ 20 % des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Le président américain Donald Trump a lancé un nouvel ultimatum à l'Iran pour qu'il rouvre le détroit avant la fin de la journée de mardi. L'Iran a rejeté l'ultimatum et menacé de nouvelles attaques contre les infrastructures du Golfe.

L'Agence internationale de l'énergie a déclaré que plus de 40 actifs énergétiques clés ont été endommagés, provoquant la plus grande perturbation de l'approvisionnement de l'histoire .

Voici les principales perturbations survenues jusqu'à présent:

IRAN

* Le 7 avril, les forces américaines ont frappé des cibles militaires sur l'île de Kharg, le principal terminal d'exportation de pétrole de l'Iran.

* Des parties du champ gazier de South Pars et le centre de traitement d'Asaluyeh ont été attaqués par Israël le 18 mars.

* Les frappes israéliennes ont endommagé des dépôts de carburant dans toute la partie continentale de l'Iran, y compris à Téhéran.

* Les locaux de la centrale nucléaire de Bushehr ont été touchés, comme l'a confirmé l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) .

ARABIE SAOUDITE

* L'Iran a attaqué le complexe pétrochimique saoudien de Jubail le 7 avril, a déclaré l'Iran .

* Depuis le début de la guerre, l'Arabie saoudite a réduit sa production de pétrole d'environ 2 millions de barils par jour (bpd) pour atteindre environ 8 millions de bpd.

* Les opérations ont été suspendues à la raffinerie de Ras Tanura, d'une capacité de 550 000 bpj.

* Les exportations de brut ont été partiellement détournées vers le port de Yanbu, sur la mer Rouge. IRAK

* La production des principaux gisements du sud de l'Irak s'est établie à environ 900 000 bpj, a déclaré la Basra Oil Company à Reuters le 7 avril. Elle est en baisse par rapport aux 1,3 million de bpj enregistrés au début du mois de mars.

* Deux drones ont touché le champ pétrolier de North Rumaila, exploité par BP BP.L , blessant trois travailleurs.

* L'Irak a repris les exportations de brut par l'oléoduc à partir des champs de Kirkuk via la Turquie et prévoit des exportations terrestres vers la Syrie.

KOWEÏT

* Des attaques de drones iraniens ont provoqué des incendies et de graves dégâts dans des installations pétrolières, a déclaré la Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

* Le Koweït a réduit la production de pétrole et a déclaré un cas de force majeure au début du mois de mars.

* Les unités des raffineries Mina al-Ahmadi et Mina Abdullah de KPC ont été touchées .

* Le rétablissement de la pleine capacité peut prendre 3 à 4 mois, a déclaré KPC. QATAR

* Le Qatar a déclaré un cas de force majeure sur les expéditions de GNL le 4 mars, ce qui a perturbé environ 20 % du commerce mondial de GNL.

* Les dommages subis par ses installations de GNL ont réduit 17 % de sa capacité d'exportation.

* L'usine de transformation du gaz en liquides Pearl de Shell à Ras Laffan a été fermée .

ÉMIRATS ARABES UNIS

* Le complexe de traitement du gaz de Habshan, l'un des plus grands au monde, a été fermé le 19 mars après avoir été endommagé par des débris de missiles interceptés.

* Des débris provenant d'autres interceptions ont tué une personne et endommagé à nouveau les installations le 3 avril.

* ADNOC a ajusté la production de GNL en raison des perturbations des exportations.

* L'usine pétrochimique de Borouge a été endommagée par la chute de débris.

* TotalEnergies a déclaré avoir perdu 15 % de sa production en amont au Moyen-Orient, y compris au large des Émirats arabes unis. BAHREIN

* Bapco Energies a déclaré force majeure après une attaque sur sa raffinerie Sitra de 380 000 bpj.

* Une attaque iranienne a mis le feu à un réservoir de stockage le 5 avril, a déclaré Bapco.

* Gulf Petrochemical Industries Company a déclaré qu'une unité avait pris feu après une attaque de drone le même jour.

TRANSPORT MARITIME

* Le transport maritime par le détroit d'Ormuz est pratiquement interrompu depuis que l'Iran a déclaré qu'il était fermé le 2 mars.

* L'Iran a menacé de miner le détroit si sa côte sud ou ses îles étaient attaquées.

* Il a averti ses alliés qu'ils pourraient fermer le détroit de Bab El-Mandeb , une route alternative pour les exportations de pétrole saoudien.

* Téhéran a interdit les navires liés aux États-Unis, à Israël et à leurs alliés.

* Il a autorisé le passage de certains navires, notamment du Pakistan, de l'Irak , de la Chine et de l'Inde .

* Un porte-conteneurs du groupe français CMA CGM a traversé le détroit la semaine dernière.

* Deux méthaniers qataris ont toutefois été arrêtés , le 6 avril. Aucune cargaison de GNL n'a quitté le Golfe jusqu'à présent.

* Donald Trump a déclaré que la marine américaine pourrait escorter les pétroliers, mais elle a jusqu'à présent décliné les demandes de l'industrie.

* Le 7 avril, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à une résolution du Bahreïn encourageant les États à coordonner leurs efforts pour protéger la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz.

* Il faudra des mois pour rétablir complètement les flux dans le détroit après la fin du conflit, a déclaré le 7 avril l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

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1 commentaire

  • 18 mars 17:59

    La coalition epstein dans ses oeuvres....

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