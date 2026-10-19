Les inquiétudes concernant la France pèsent sur l'Europe, tandis que Wall Street se tourne vers les résultats des entreprises du secteur de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions européennes reculent alors que les troubles en France ravivent les inquiétudes budgétaires

* Les contrats à terme de Wall Street rebondissent à l'approche d'une semaine décisive pour les résultats des entreprises du secteur de l'IA

* Le pétrole recule après que Donald Trump a levé certaines sanctions contre la Russie

* La croissance chinoise dépasse les prévisions grâce à des ventes au détail supérieures aux attentes

(Mises à jour après l'ouverture des marchés européens)

par Danilo Masoni et Wayne Cole

Les actions européennes et l'euro ont reculé lundi, les troubles en France venant s'ajouter aux inquiétudes concernant les perspectives budgétaires du pays, tandis que les contrats à terme de Wall Street ont rebondi après la vague de ventes de la semaine dernière, tirée par le secteur technologique, à l'approche d'une semaine cruciale pour les résultats financiers des géants de l'IA .

L'indice européen STOXX 600 .STOXX reculait de 0,7 % à 08h37 GMT, tandis que l'indice français CAC 40 .FCHI , qui regroupe les valeurs phares , perdait plus de 1 %, les manifestations mettant en évidence les difficultés du gouvernement à maîtriser son important déficit budgétaire.

L’euro a reculé de 0,3 % à 1,1203 dollar EUR=EBS , se rapprochant ainsi de son plus bas niveau depuis 16 mois atteint la semaine dernière à 1,1113 dollar, tandis que l’indice du dollar américain =USD progressait de 0,2 % à 101,9.

La baisse des cours du pétrole, suite à la décision du président Donald Trump de lever certaines sanctions contre la Russie, a apporté un certain soutien aux marchés dans leur ensemble, même si les investisseurs restaient attentifs à la question de savoir si les dépenses massives consacrées à l’intelligence artificielle porteraient leurs fruits.

« Les investisseurs voudront entendre plus qu’un simple plan de dépenses ambitieux: ils voudront des preuves que l’IA contribue à générer suffisamment de chiffre d’affaires et de bénéfices pour justifier cette dépense », a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote.

Wall Street semblait se diriger vers une ouverture en hausse. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 1,1 % et ceux sur le S&P 500 ESc1 de 0,6 %, après une semaine difficile au cours de laquelle l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a chuté de 11,4 %, enregistrant ainsi sa plus longue série de baisses depuis 2008.

Les investisseurs espèrent que Meta META.O dépassera les prévisions lors de la publication de ses résultats mercredi, tout comme les entreprises de semi-conducteurs Lam Research

LRCX.O et Texas Instruments TXN.O , ainsi que Tesla TSLA.O . Les résultats de SpaceX SPCX.O sont attendus mardi.

Meta fait partie des cinq géants de l’IA qui, selon Goldman Sachs, devraient augmenter leurs dépenses d’investissement pour atteindre environ 1 200 milliards de dollars l’année prochaine.

Dans l'ensemble, les bénéfices américains devraient tout de même progresser d'environ 30 %, principalement grâce au secteur technologique.

RISQUES À PRENDRE EN COMPTE

Trump a déclaré qu’aucune décision définitive n’avait été prise concernant la dérogation aux sanctions contre la Russie, tandis que le secrétaire d’État Marco Rubio a indiqué que le président se donnerait jusqu’à 60 jours pour évaluer l’impact d’une telle mesure.

Par ailleurs, l’Iran a signalé qu’un autre pétrolier avait heurté une mine dans le détroit d’Ormuz, ce qui a conduit les investisseurs à se demander si la hausse des coûts énergétiques pourrait se répercuter sur l’inflation et la croissance.

« Tant que la situation ne se sera pas clarifiée, les pressions inflationnistes continueront de s’accentuer, maintenant les banquiers centraux sous pression et pesant sur les perspectives de croissance », ont indiqué les économistes de CIC Market Solutions dans une note.

Les risques géopolitiques au Moyen-Orient ont incité les investisseurs à la prudence, contribuant à prolonger la remontée des obligations américaines: les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont reculé de 2,5 points de base (bps) à 5,07 %

US10YT=RR , après avoir enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire en plus de huit mois.

En Europe, en revanche, les inquiétudes concernant les perspectives budgétaires de la France ont continué à peser sur la dette souveraine. Le rendement français à 10 ans a progressé de 7,3 points de base à 4,857 % FR10YT=RR , tandis que les rendements allemands à 10 ans, considérés comme plus sûrs

DE10YT=RR , ont augmenté de 1,6 point de base pour s’établir à 3,425 %.

Les cours du pétrole sont restés sous pression, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculant de 1,8 % à 104 dollars le baril après avoir atteint vendredi leur plus haut niveau en cinq mois. Le brut américain CLc1 a perdu 1,9 %, à 99,4 dollars le baril. O/R

LA CROISSANCE CHINOISE DÉPASSE LES PRÉVISIONS

Plus tôt en Asie, les marchés boursiers ont affiché des résultats mitigés. L'indice japonais Nikkei .N225 a reculé de 0,6 %. L'indice sud-coréen .KS11 a progressé d'environ 1,8 %, tandis que l'indice taïwanais .TWII a reculé de 0,6 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,01 %.

Les valeurs phares chinoises .CSI300 ont légèrement progressé de 0,1 % après la publication de données indiquant que l’économie avait progressé de 4,5 % au troisième trimestre, un peu au-dessus des prévisions. Les ventes au détail ont également dépassé les attentes avec une hausse de 1,1 % en septembre, tandis que la croissance de la production industrielle a confirmé les prévisions à 5,5 %.

Le yuan chinois s’est raffermi pour atteindre son plus haut niveau face au dollar américain depuis juin 2022, à 6,6815

CNY= .

L’indice boursier de référence de Jakarta .JKSE a chuté de 3,6 % pour atteindre de nouveaux plus bas , sous le choc de l’annonce par l’indiceur MSCI qu’il envisageait de faire passer l’Indonésie du statut actuel de « marché émergent » à celui de « marché autonome ».

Par ailleurs, l’or XAU= a progressé de 0,3 % à 4 183 dollars l’once, la baisse des rendements obligataires ayant stimulé la demande d’actifs non productifs d’intérêts, tandis que le bitcoin BTC= a gagné 2,1 % pour repasser au-dessus des 82 000 dollars.