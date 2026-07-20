Les indices de Wall Street reculent, l'Iran et la saison des résultats étant au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des cours de clôture définitifs et des données sur les volumes)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,59 %, S&P 500 -0,19 %, Nasdaq -0,05 %

* Domino's Pizza en hausse après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre

* L'indice des semi-conducteurs réduit ses gains, tandis qu'Alphabet progresse après l'annonce de la mise au point de nouvelles puces d'IA

* Alphabet, Tesla et Intel publieront leurs résultats plus tard dans la semaine

par Sinéad Carew et Ragini Mathur

Les trois principaux indices de Wall Street ont terminé en baisse lundi, tandis que les investisseurs guettaient des signes de désescalade au Moyen-Orient et attendaient les résultats financiers des grandes entreprises technologiques , attendus plus tard dans la semaine. Le Nasdaq, à forte composante technologique, a moins reculé que le S&P 500 et le Dow Jones, le secteur des puces électroniques ayant récupéré une partie de ses pertes de la semaine précédente et les secteurs de croissance, tels que les services de communication .SPLRCT et la technologie .SPLRCT , ayant regagné un peu de terrain, tout comme les valeurs énergétiques

.SPNY . La publication des résultats financiers du deuxième trimestre s’accélérera cette semaine, avec la publication des résultats de grands noms tels qu’Alphabet GOOGL.O , Tesla TSLA.O et Intel

INTC.O , ce qui permettra d’élargir le tableau que la saison des résultats offre de la santé des entreprises américaines, après une semaine marquée principalement par les résultats du secteur financier. "Tout le monde attend que la saison des résultats batte vraiment son plein", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel, soulignant que les investisseurs pourraient "rester sur la réserve" dans l’attente des résultats de secteurs tels que la technologie, l’énergie et les entreprises orientées vers les consommateurs. Par ailleurs, les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, ont annoncé lundi qu’ils imposaient un blocus naval à l’Arabie saoudite , ouvrant ainsi un nouveau front dans la guerre américano-israélienne contre l’Iran et étendant la menace qui pèse sur l’approvisionnement et le commerce mondiaux en énergie au-delà du Golfe. Mais un haut responsable iranien a déclaré à Reuters que les médiateurs avaient transmis à l’Iran une proposition visant à désamorcer le conflit avec les États-Unis , qui prévoit un cessez-le-feu de dix jours afin de trouver les moyens de relancer l’accord provisoire conclu le mois dernier.

Après plus d’une semaine de bombardements dans la région, Joe Quinlan, responsable de la stratégie de marché CIO chez Merrill et BofA Private Bank, a déclaré que les investisseurs attendaient avec impatience toute initiative visant à trouver une solution au conflit au Moyen-Orient, susceptible de rouvrir le détroit d’Ormuz et d’améliorer l’approvisionnement en pétrole ainsi que les cours du pétrole. "L’espoir est que si l’on parvient à une forme de résolution — moins de bombardements, davantage de pourparlers au Moyen-Orient —, les prix du pétrole et de l’essence n’atteignent pas les sommets observés plus tôt cette année et que, par conséquent, cela allège en partie la pression sur les prix à la consommation", a déclaré M. Quinlan, suggérant également que les investisseurs se préparaient à la publication des résultats. Selon les données compilées par LSEG, les marchés tablent sur une croissance des bénéfices du S&P 500 de 26 % au deuxième trimestre en glissement annuel, contre une estimation précédente de 23,7 %. Les investisseurs suivront notamment avec attention les résultats des fabricants de puces , tels qu’Intel et Texas Instruments TXN.O , à la recherche de signes encourageants, après que l’indice phare Philadelphia SE Semiconductor .SOX a clôturé vendredi à plus de 20 % en dessous de son plus haut historique atteint fin juin, confirmant ainsi une tendance baissière. Après avoir progressé de près de 4 % en début de séance, l’indice des puces électroniques a clôturé lundi sur un gain plus modeste de 0,6 %. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 307,16 points, soit 0,59 %, à 51.839,26, le S&P 500 .SPX a perdu 14,41 points, soit 0,19 %, à 7.443,28 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 12,17 points, soit 0,05 %, à 25.508,07. Au niveau des valeurs individuelles, Apple Inc AAPL.O a été le principal frein du S&P 500 avec une baisse de 2 %, tandis que Microsoft MSFT.O a été le principal moteur de la hausse. La plus forte hausse en pourcentage de l'indice de référence a été enregistrée par Global Payments Inc GPN.N ,"qui a progressé de 5,8 % après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur le titre à "surpondérer" et augmenté son objectif de cours de 65 à 100 dollars. La plus forte baisse en pourcentage a été celle de Carvana Co CVNA.N , qui a reculé de 4,8 %. Alphabet a progressé de 1,5 %, contribuant à la troisième plus forte progression en points de l’indice S&P, après la publication d’un article indiquant que sa filiale Google développait une puce serveur intégrant la technologie Gemini, destinée à améliorer l’efficacité de l’IA et à atténuer les contraintes de capacité de calcul. Par ailleurs, l’action Domino’s Pizza DPZ.O a clôturé en hausse de 2,1 % après que le chiffre d’affaires trimestriel de la chaîne de pizzerias a légèrement dépassé les estimations de Wall Street . À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,72 fois plus nombreux que ceux en hausse, avec 106 nouveaux plus hauts et 116 nouveaux plus bas. Sur le Nasdaq, 1.684 titres ont progressé et 3.030 ont reculé, les titres en baisse étant 1,8 fois plus nombreux que ceux en hausse. Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 6 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 46 nouveaux plus-hauts et 180 nouveaux plus-bas. Le volume des échanges a toutefois été faible, avec 15,50 milliards d’actions échangées sur les places boursières américaines, contre une moyenne de 19,94 milliards au cours des 20 dernières séances.